"Надеюсь, что смогу танцевать": тяжелораненый шахтер Виталий доверил свою историю музею "Голоса Мирных"

В тот день он как раз возвращался домой с ночной смены и попал в самый эпицентр обстрела, во время которого получил тяжелое ранение ноги.

Вспоминая первые минуты после обстрела, Виталий признается: очень боялся истечь кровью прямо посреди улицы, ведь мобильной связи в городе тогда не было. К счастью мимо проезжал мужчина, который дал резиновую веревку, которая сработала, как турникет. Впоследствии подъехали волонтеры, которые доставили Виталия в больницу. Сначала лечили в Днепре, а основную операцию мужчине сделали уже в Запорожье. Сейчас Виталий проходит дорогостоящее лечение. Помощь лекарствами предоставил фонд Рината Ахметова в рамках программы "Спасение раненых взрослых".

"Надо выздоравливать, другого выбора нет. Пока что на ногу нельзя наступать, но надеюсь на лучшее. Врач сказал, не знает, буду ли танцевать, но ходить буду точно. Спасибо большое за помощь", - говорит Виталий.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

Историю Виталия смотрите по ссылке.

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