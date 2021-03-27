Майские праздники под угрозой срыва: стоит ли украинцам планировать отдых весной

Для украинцев открыто более 100 стран

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что за последний месяц перечень стран, где готовы принимать туристов из Украины, расширился еще на 9 государств. Добавились Исландия, Черногория, Гаити, Гайана, Бангладеш и Габон.

В ближайшее время должен для туристов открыться Кипр, но смогут ли посещать украинцы эту страну с 1 апреля – неизвестно. И это касается не только Кипра. Часть стран готовы принимать любых туристов, но только с отрицательными ПЦР-тестами. Некоторые вводят свое зонирование – если в стране вспышка коронавируса серьезная, то могут и не принять в гости.

Самые доступные сейчас направления – Египет, Турция, ОАЭ, Мальдивы, Мексика, Доминикана и Занзибар. Хотя цены – кусаются.

В Украине готовятся к внутреннему туризму в 2021 году

"Оглядываясь на прирост суточных показателей заболеваемости и массовый локдаун в большинстве стран Европы из-за третей волны COVID-19 туристический сезон 2021 года обещает недалеко уйти от своего предшественника. В условиях коронакризиса представители туристического бизнеса и креативных индустрий начинают адаптироваться и предлагают больше неформальных услуг и новые развлекательные маршруты для туристов", - рассказал нам директор Камянец-Подольского международного фестиваля "Бруківка" Андрей Заяц.

Он отметил, что в 2021 году в Украине запланировано более 20 больших мероприятий для внутренних туристов, среди которых масштабные международные фестивали исторической реконструкции, музыкальные и творческие фестивали, кинофестивали и десятки видов экстремального отдыха для всей семьи.

А что ждет туристов летом?

Независимый эксперт и кандидат экономических наук Александр Хмелевский считает, что туристический сезон в 2021 году будет также ограничен, как и в предыдущий год.

"К сожалению, туристические путешествия в 2021 году будут ограничены. По крайней мере до конца апреля некоторые области Украины будут оставаться в красной зоне. Там будет ограничиваться работа общественного транспорта, рестораны будут работать только на вынос, будут закрыты музеи, а на улице придется носить маску. Это не самый лучший период для путешествий. Однако в мае и на протяжении лета большинство ограничений могут быть отменены", - рассказал эксперт.

Он отметил, что в Украине традиционными местами для отдыха останутся курорты на побережье Черного и Азовского морей, а также Карпаты. А вот с Европой картина существенно не поменяется.

"Как и в прошлом году, большинство украинских туристов будут отдыхать на территории Украины. Большинство стран Шенгенской зоны будут закрыты. Однако отдохнуть можно будет в Турции, Египте, Болгарии, Грузии, Кипре, Черногории, Албании и Хорватии. Не исключено, что для въезда в эти страны понадобится негативный ПЦР-тест. Теперь и украинцам понадобится такой тест по возвращению домой, а это значительно усложнит поездки за границу. Также во многих странах будут действовать ограничения для туристов. Не исключено, что в общественных местах придется носить маски и придерживаться социальной дистанции, а это значительно ухудшит условия для отдыха", - считает Александр Хмелевский.