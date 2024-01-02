Майор ЗСУ Кротевич звернувся до українців після масованого обстрілу: "переможемо більшими втратами, ніж могли б"

Що написав "Тавр"

"На жаль, українці згадують про єдність тільки під масованими обстрілами мирних міст. На щастя, Росія досі не розуміє цього. Через це ми в будь-якому разі переможемо, але саме через це ми переможемо більшими втратами ніж могли б. Вчіться на своїх помилках", - написав військовий.

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Нагадаємо, що Богдан Кротевич є майором Національної гвардії України, в.о. командира бригади Національної гвардії України "Азов". У 2022 році він отримав нагороду лицаря ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

У коментарях до допису українці поділилися й своїми думками:

"Військове братерство завжди разом! Ніяк інакше".

"Ці обстріли зроблять для мобілізації більше, ніж усі законодавчі ініціативи влади. На жаль".

"А що ще може об'єднувати? До таких обстрілів не звикнеш, як до всього іншого".

"На жаль, чомусь просувають думку про "згадують про єдність тільки під масованими обстрілами". Чомусь проводиться аналогія до "стали менше донатити". Але не стали".

Масована атака на Київ

Вранці 2 січня 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС запустили десятки ракет. На додачу до крилатих ракет росіяни запустили аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

У столиці зафіксували падіння уламків у Печерському, Оболонському, Голосіївському районах і Святошинському районі.

Наразі є перебої зі світлом та водою. Також є влучання в Подільському районі в об'єкт цивільної інфраструктури. Там пошкоджено газову трубу.

Крім Києва, є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови. Там спалахнула пожежа. Є постраждалі.