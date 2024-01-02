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Майор ЗСУ Кротевич звернувся до українців після масованого обстрілу: "переможемо більшими втратами, ніж могли б"

Богдан "Тавр" Кротевич (фото: commons.wikimedia.org)
Автор: Юлія Гаюк

Після масованого обстрілу РФ по Україні 2 січня майор ЗСУ та військовослужбовець "Азову" Богдан Кротевич звернувся до українців.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис в X (Twitter) передає слова "Тавра".

Що написав "Тавр"

"На жаль, українці згадують про єдність тільки під масованими обстрілами мирних міст. На щастя, Росія досі не розуміє цього. Через це ми в будь-якому разі переможемо, але саме через це ми переможемо більшими втратами ніж могли б. Вчіться на своїх помилках", - написав військовий.

Скриншот

Нагадаємо, що Богдан Кротевич є майором Національної гвардії України, в.о. командира бригади Національної гвардії України "Азов". У 2022 році він отримав нагороду лицаря ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

У коментарях до допису українці поділилися й своїми думками:

  • "Військове братерство завжди разом! Ніяк інакше".
  • "Ці обстріли зроблять для мобілізації більше, ніж усі законодавчі ініціативи влади. На жаль".
  • "А що ще може об'єднувати? До таких обстрілів не звикнеш, як до всього іншого".
  • "На жаль, чомусь просувають думку про "згадують про єдність тільки під масованими обстрілами". Чомусь проводиться аналогія до "стали менше донатити". Але не стали".

Масована атака на Київ

Вранці 2 січня 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС запустили десятки ракет. На додачу до крилатих ракет росіяни запустили аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

У столиці зафіксували падіння уламків у Печерському, Оболонському, Голосіївському районах і Святошинському районі.

Наразі є перебої зі світлом та водою. Також є влучання в Подільському районі в об'єкт цивільної інфраструктури. Там пошкоджено газову трубу.

Крім Києва, є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови. Там спалахнула пожежа. Є постраждалі.

 

 

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