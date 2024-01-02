Майор ВСУ Кротевич обратился к украинцам после массированного обстрела: "победим большими потерями, чем могли бы"

После массированного обстрела РФ по Украине 2 января майор ВСУ и военнослужащий "Азова" Богдан Кротевич обратился к украинцам.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в X (Twitter) передает слова "Тавра".
"К сожалению, украинцы вспоминают о единстве только под массированными обстрелами мирных городов. К счастью, Россия до сих пор не понимает этого. Поэтому мы в любом случае победим, но именно поэтому мы победим большими потерями чем могли бы. Учитесь на своих ошибках",-– написал военный.
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Напомним, что Богдан Кротевич - майор Национальной гвардии Украины, и.о. командира бригады Национальной гвардии "Азов". В 2022 году он получил награду рыцаря ордена Богдана Хмельницкого III степени.
В комментариях к сообщению украинцы поделились и своими мыслями:
Утром 2 января 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95 ТС запустили десятки ракет. В дополнение к крылатым ракетам россияне запустили аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".
В столице зафиксировано падение обломков в Печерском, Оболонском, Голосеевском районах и Святошинском районе.
В настоящее время есть перебои со светом и водой. Также попадание в Подольском районе в объект гражданской инфраструктуры. Там повреждена газовая труба.
Кроме Киева есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.
Ранее мы сообщали о том, что обломки ракеты разбили квартиру нардепки Киры Рудык.
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