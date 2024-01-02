Майор ВСУ Кротевич обратился к украинцам после массированного обстрела: "победим большими потерями, чем могли бы"

Что написал "Тавр"

"К сожалению, украинцы вспоминают о единстве только под массированными обстрелами мирных городов. К счастью, Россия до сих пор не понимает этого. Поэтому мы в любом случае победим, но именно поэтому мы победим большими потерями чем могли бы. Учитесь на своих ошибках",-– написал военный.

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Напомним, что Богдан Кротевич - майор Национальной гвардии Украины, и.о. командира бригады Национальной гвардии "Азов". В 2022 году он получил награду рыцаря ордена Богдана Хмельницкого III степени.

В комментариях к сообщению украинцы поделились и своими мыслями:

"Військове братерство завжди разом! Ніяк інакше".

"Ці обстріли зроблять для мобілізації більше, ніж усі законодавчі ініціативи влади. На жаль".

"А що ще може об'єднувати? До таких обстрілів не звикнеш, як до всього іншого".

"На жаль, чомусь просувають думку про "згадують про єдність тільки під масованими обстрілами". Чомусь проводиться аналогія до "стали менше донатити". Але не стали".

Массированная атака на Киев

Утром 2 января 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95 ТС запустили десятки ракет. В дополнение к крылатым ракетам россияне запустили аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

В столице зафиксировано падение обломков в Печерском, Оболонском, Голосеевском районах и Святошинском районе.

В настоящее время есть перебои со светом и водой. Также попадание в Подольском районе в объект гражданской инфраструктуры. Там повреждена газовая труба.

Кроме Киева есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.