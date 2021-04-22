Майкл Щур раскрыл новые подробности дела о своем избиении: "шороху ситуация наделала"

После инцидента Майкл позвонил правоохранителям и рассказал о случившимся, около двух часов ждал приезда полиции, и за это время вместе с журналисткой Анной Бабинец обошел все офисы с камерами наблюдения неподалеку от места конфликта с водителями самокатов.

И с одной камеры им разрешили снять видео - позже этот ролик они передали "копам".

Майкл Щур переснял видео с эпизодом "разборок" с парнем на самокате, который его побил (фото: facebook.com/anna.babinets.1)

После этого патрульные на улице рекомендовали идти в отделение и написать заявление.

Бабинец на своей Facebook-странице описала, как у них принимали заявление, и возмутилась отношением правоохранителей в участке к гражданам, которые пришли с обращением.

"Весь процесс подачи заявления построен таким образом, чтобы человек, который обратился в полицию, чувствовал свою никчемность и что он отнимает бесценное время у полицейского", - поделилась впечатлениями Анна.

Майкл Щур написал заявление в полицию после избиения в Киеве (фото: facebook.com/anna.babinets.1)

"Хочу поблагодарить человека из 102, который принимала мой вызов. Офицер очень внимательно слушал. Четкие вопросы. Нет пренебрежительного милицейского тона "как вы меня все отвлекаете". Была четкость, внимательность. Супер. Браво. Переспросил трижды, не вызвать ли мне "скорую помощь"... Все очень профессионально. Спасибо! Также благодарю патрульных, которых мы встретили на улице и которые посоветовали идти в участок писать заявление. Патрульным - уважение и благодарность. За не милицейское отношение ко мне и к работе", - рассказал Майкл.

Ведущий отметил, что отношение правоохранителей к нему изменилось, как только те узнали, что он - представитель СМИ.

"И самое главное. Эти люди так поступали еще до того, как МВД узнало, что я (потерпевший) - журналист. Поскольку в участке я также не назывался журналистом. И отношение было, как ко всем. Милицейское. Зато после того, как МВД узнало, что я - журналист, тогда началось гуляние", - сообщил Майкл.

Журналист пишет, что против такого "особого отношения", и хочет, чтобы просто "работала система".

"Чтобы все были равны перед законом. Чтобы независимо от того, кто я - журналист, врач, министр, официант, курьер, архитектор, безработный, одинокая мама, бездомный, бабушка - чтобы система относилась к нам одинаково. А система не относится", - говорит Щур.