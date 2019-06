Майкл Джексон мог инсценировать свою смерть: почему крепнут слухи

Майкл Джексон может быть жив, а его кончина была инсценировкой. Такие мнения высказывают многочисленные фанаты американского поп-идола, а их предположениях время от времени "подогревают" люди из ближайшего окружения известного певца. В десятую годовщину смерти артиста поклонники вспоминают, что ранее стилист Стив Эдхард опубликовал в сети интригующее фото и анонсировал "хорошие новости в конце года", пишет "КП в Украине".

На снимке были чьи-то ноги в белых носках (в стиле Джексона). Эдхард сопроводил этот кадр подписью о том, что может рассказать некие детали о кумире миллионов, о которых не знают даже родственники Майкла. Впрочем, история продолжения так и не получила.

Кроме того, и другие знаменитости уверены, что Джексон просто решил скрыться и теперь где-то поживает вдали от назойливых папарацци. В частности, такие мысли озвучивали продюсер Тедди Райли и рэпер Эйкон.

Майкл Джексон (Фото: GettyImages)

Фантазию многих будоражит тот факт, что Джексона хоронили в золотом гробу, закрытом в бетонной капсуле. А после того, как врачи не узнали артиста, и судмедэксперт колебался перед выдачей заключение о смерти, родились теории об инсценировке смерти. Якобы певец понял, что не в состоянии справиться с обещанным прощальным туром This Is It с 50 концертами, в добавок к этому обвинения в педофилии, которые значительно подпортили аристу репутацию и нервы...

Видео: YouTube / Michael Jackson - This Is It (Official Video)

Также слухи о том, что Джексона не хоронили на самом деле, подогрело видео об эвакуации останков с плохим качеством съемки.

Майкл Джексон заранее продумал детали своего погребения. Он выбрал для себя золотой гроб, и по сообщениям Mirror, близкие певца переживали из-за грабителей, поэтому гроб стоимостью свыше 600 тысяч долларов поместили в бетонную капсулу. Дети поп-короля 12-летние Бланк и Принц Майкл и 11-летняя Пэрис-Майкл Кэтрин положили в гроб записки "Папа, мы любим тебя, мы скучаем по тебе".

Майкл Джексон (Фото: grammy.com)

Напомним, Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов - его врач Конрад Мюррей ввел певцу чрезмерную дозу сильнодействующего снотворного пропофол. Но это средство во взаимодействии с другими препаратами привело к смерти поп-звезды.

Майкл Джексон в 1988 году (Фото: Alan Light)

Спустя более чем 20 лет было опубликовано видео допроса Джексона относительно обвинения в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

Также мы писали о том, что недавно американский актер Маколей Калкин защитил Майкла Джексона от обвинений в педофилии.