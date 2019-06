Майкл Джексон міг інсценувати свою смерть: чому ширяться чутки

Майкл Джексон може бути живий, а його смерть була інсценуванням. Такі думки висловлюють численні фанати американського поп-ідола, а їх припущеннях час від часу "підігрівають" люди з найближчого оточення відомого співака. У десяту річницю смерті артиста шанувальники згадують, що раніше стиліст Стів Едхард опублікував в мережі інтригуюче фото і анонсував "хороші новини наприкінці року", пише "КП в Україні".

На знімку були чиїсь ноги в білих шкарпетках (в стилі Джексона). Едхард супроводив цей кадр підписом про те, що може розповісти якісь деталі про кумира мільйонів, про які не знають навіть родичі Майкла. Втім, історія продовження так і не отримала.

Крім того, й інші знаменитості впевнені, що Джексон просто вирішив втекти і тепер десь поживає далеко від настирливих папараці. Зокрема, такі думки озвучували продюсер Тедді Райлі та репер Ейкон.

Майкл Джексон (Фото: GettyImages)

Фантазію багатьох хвилює той факт, що Джексона ховали в золотій труні, закритій у бетонній капсулі. А після того, як лікарі не впізнали артиста, і судмедексперт вагався перед видачею висновок про смерть, народилися теорії про інсценування смерті. Нібито співак зрозумів, що не в змозі впоратися з обіцяним прощальним туром This Is It із 50 концертами, в добавок до цього звинувачення в педофілії, які значно зіпсували аристу репутацію і нерви...

Відео: YouTube / Michael Jackson - This Is It (Official Video)

Також чутки про те, що Джексона не ховали насправді, підігріло відео про евакуацію останків із поганою якістю зйомки.

Майкл Джексон заздалегідь продумав деталі свого поховання. Він обрав для себе золоту труну, і за повідомленнями Mirror, близькі співака переживали через грабіжників, тому труну вартістю понад 600 тисяч доларів помістили в бетонну капсулу. Діти поп-короля 12-річні Бланк і Принц Майкл і 11-річна Періс Майкл Кетрін поклали в труну записки "Тато, ми любимо тебе, ми тужимо за тобою".

Майкл Джексон (Фото: grammy.com)

Нагадаємо, Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року в результаті передозування лікарських препаратів - його лікар Конрад Мюррей ввів співакові надмірну дозу сильнодіючого снодійного пропофол. Але цей засіб у взаємодії з іншими препаратами призвело до смерті поп-зірки.

Майкл Джексон у 1988 році (Фото: Alan Light)

Через більш ніж 20 років було опубліковано відео допиту Джексона щодо звинувачення в сексуальному насильстві стосовно неповнолітніх.

Також ми писали про те, що нещодавно американський актор Маколей Калкін захистив Майкла Джексона від звинувачень у педофілії.