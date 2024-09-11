Майкл Дуглас несподівано показався у Києві: що відомо про візит актора

Що відомо

Так, знаменитість підтримує нашу країну від початку повномасштабного вторгнення РФ. Дуглас уже мав змогу оглянути мальовничі краєвиди Дніпра, архітектурні споруди, і почесний гість був приємно вражений красою українського міста.

Також він активно цікавився історичними подіями, які відбувалися у Києві.

До української столиці чоловік прибув з важливою метою - актор долучиться до участі у Саміті перших леді та джентльменів, який пройде вже завтра, 12 вересня.

Майкл Дуглас у Києві (Фото: facebook.com/gotokyiv)

Що відомо про Дугласа та його позицію щодо війни в Україні

Дуглас навчався у військовій академії, а потім захопився кінематографом і вступив до Каліфорнійського університету на факультет драматичного мистецтва.

Пізніше почав шлях акторства, а також став продюсером стрічки Мілоша Формана "Пролітаючи над гніздом зозулі". Фільм з Джеком Ніколсоном у головній ролі завоював 5 "Оскарів" і був визнаний "Найкращим фільмом року".

Що стосується особистого життя, то першою дружиною Майкла була донька австрійського дипломата Діандра Лукер, з якою він розлучився. У цьому шлюбі у них народився син Камерон.

Дугласу 79 років (Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

Другою і нинішньою обраницею актора стала британська акторка Кетрін Зета-Джонс, і різниця між ними у віці - 25 років.

У цьому шлюбі у них народилося двоє дітей: син Ділан, з яким актор приїхав до Києва, та дочка Керіс.

У серпні 2013 Дуглас заявляв, що хоче розлучитися із Зетою Джонс на тлі того, що не в змозі терпіти "глобальну депресію, яскраво виражену через проблеми зі здоров'ям у Кетрін". Проте через три місяці пара відновила стосунки, і після вони чітко дали зрозуміти, що їм вдалося досягнути порозуміння одне з одним.

Актор і його обраниця Кетрін Зета-Джонс (Фото: instagram.com/michaelkirkdouglas)

Що ж стосується позиції Дугласа щодо війни в Україні, то він активно підтримує українців, як можна зрозуміти.

Раніше актор вручав нагороду PEN/Barbey Freedom to Write Award дружині та дочці незаконно ув'язненого в Криму українського журналіста Владислава Єсипенка Катерині.

На доріжку зірка вийшов у класичному костюмі, а у нагрудній кишені у нього була в'язана хустинка у вигляді синьо-жовтого прапора України. Також у руках Дугласа була табличка Stand With Vladislav Yesypenko! #Ukraine