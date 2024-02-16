Майбутня Xbox стане "найбільшим технічним проривом" в історії ігор: названі причини

Глава Xbox у корпорації Microsoft, Сара Бонд, повідомила, що компанія в даний час вкладає кошти у створення наступного покоління ігрової консолі, яка обіцяє стати "найзначнішим технологічним проривом" в історії ігрової індустрії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Що відомо на даний момент

Ця інформація з'явилася наприкінці 22-хвилинного подкасту Xbox Business Update. Під час епізоду обговорювалися чутки про те, що корпорація може почати випуск своїх ігор на інших платформах і відмовитися від створення власних ігрових пристроїв.

Топ-менеджер підтвердила частково перше твердження і повністю спростувала друге, наголосивши, що розвиток власної платформи залишається в центрі уваги.

Більше того, цього року компанія планує представити ігровому співтовариству низку нових продуктів у галузі апаратного забезпечення, і це, за її словами, відбудеться "вже у ці свята". В які саме вона не уточнила.

На розмові з виданням The Verge глава підрозділу Microsoft Gaming Філ Спенсер підкреслив, що команда Xbox розглядає створення нових категорій обладнання, які нададуть унікальні можливості для геймерів і розробників.

Видання припустило, що в цьому числі може йтися про портативну консоль Xbox, яка довго обговорюється в онлайн-спільноті.

"Я великий шанувальник портативних пристроїв, але анонсувати нема чого", - заявив Філ Спенсер

Створення ідеальної Windows для портативних ігрових ПК може зайняти багато часу, додав топ-менеджер. Йому не подобається, як ОС працює на маленьких екранах існуючих кишенькових консолей, таких як Asus ROG Ally та Lenovo Legion Go. Це один із головних їх мінусів.