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Предстоящая Xbox станет "величайшим техническим прорывом" в истории игр: названы причины

Пятница 16 февраля 2024 20:45
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Предстоящая Xbox станет "величайшим техническим прорывом" в истории игр: названы причины Microsoft заявила, что новая Xbox станет "крупнейшим техническим скачком" в истории игр (фото: Pixabay)
Автор: Павел Колесник

Глава Xbox в корпорации Microsoft, Сара Бонд, сообщила, что компания в настоящее время вкладывает средства в создание следующего поколения игровой консоли, которая обещает стать "самым значительным технологическим прорывом" в истории игровой индустрии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Что известно на данный момент

Эти сведения появились в конце 22-минутного подкаста Xbox Business Update. В ходе эпизода обсуждались распространяющиеся слухи о том, что корпорация может начать выпуск своих игр на других платформах и отказаться от создания собственных игровых устройств.

Топ-менеджер подтвердила частично первое утверждение и полностью опровергла второе, подчеркнув, что развитие собственной платформы остается в центре внимания.

Более того, в текущем году компания планирует представить игровому сообществу ряд новых продуктов в области аппаратного обеспечения, и это, по ее словам, произойдет "уже в эти праздники". В какие именно, она не уточнила.

На беседе с изданием The Verge глава подразделения Microsoft Gaming, Фил Спенсер, подчеркнул, что команда Xbox рассматривает создание новых категорий оборудования, которые предоставят уникальные возможности для геймеров и разработчиков.

Издание предположило, что в этом числе может идти речь о портативной консоли Xbox, долго обсуждаемой в онлайн-сообществе.

"Я большой поклонник портативных устройств, но анонсировать нечего", - заявил Фил Спенсер

Создание идеальной Windows для портативных игровых ПК может занять очень много времени, добавил топ-менеджер. Ему не нравится, как ОС работает на маленьких экранах существующих карманных консолей, таких как Asus ROG Ally и Lenovo Legion Go. Это один из главных их минусов.

Напомним, что названы сроки выхода Sony PlayStation 6.

А еще мы писали, что стало известно, каким будет новый Xbox Series X.

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