Мавка заговорит по-французски: нашумевший украинский мультик покоряет мир

Нашумевший украинский мультфильм Мавка. Лісова пісня выйдет в прокат во Франции и франкоязычных странах.

Что известно об этом выдающемся событии - читайте ниже в материале Styler.

Где покажут мультфильм

Стало известно, что лидер мирового дистрибуционного рынка Universal Pictures Content Group приобрел права на показ анимационного фильма производства студии Animagrad (FILM.UA Group) во Франции и на франкоязычных территориях.

Для будущего кинотеатрального релиза мультфильм, включая саундтрек, будет дублирован на французском.

"Радуемся новому партнерству с лидером мирового дистрибуционного рынка Universal Pictures Content Group, благодаря которому "Мавка" заговорит еще и на французском. Наша команда продолжает работать над тем, чтобы список государств, в которых состоится кинотеатральный релиз "Мавки", расширялся", - сказал Евгений Драчев, СЕО FILM.UA Distribution, и добавил, что ранее мультфильм был продан на более чем 20 территорий.

Мавка (скриншот из трейлера)

Что известно о мультфильме

Проект Мавка. Лісова пісня популяризирует самобытную украинскую культуру, ценности, традиции и имеет экологическую составляющую в партнерстве с WWF-Украина.

Главная героиня фильма является олицетворением силы духа украинцев. Мавка - уникальный женский персонаж из украинских легенд и мифов, Душа леса, которая становится хранительницей, когда ее дому угрожает опасность. Она стремится к миру и гармонии в своем Мире - так же как и жители Украины сегодня стремятся в своем.

Напоминаем, что несмотря на войну работа над анимационным фильмом Мавка. Лісова пісня продолжается. Он будет готов вовремя, как и было анонсировано ранее - в 4-м квартале 2022 года.

Смотрите ниже трейлер украинского мультфильма: