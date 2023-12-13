Лікарі боролись за життя: неймовірна історія порятунку недоношеного хлопчика у Києві

В Києві в лікарі лікують передчасно народженого хлопчика із численними проблемами зі здоров’ям. Хлопчик після народження відразу був під наглядом лікарів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram лікарні "Охматдит".
Спочатку маленький Артур був у відділенні інтенсивної терапії новонароджених у пологовому будинку.
Коли стан хлопчика стабілізувався, його доставили до "Охматдиту". Там він знаходився у відділенні інтенсивного виходжування глибоко недоношених дітей.
Лікарі провели комплексну діагностику пацієнтові. Вони виявили у нього судомний синдром та двосторонній крововилив у наднирники.
Ще у малюка розвинулись дихальні розлади та порушення ентерального харчування.
Лікувала Артура мультидисциплінарна команда лікарів. Йому призначили відповідну терапію.
Також хлопчикові робили протекцію дихання у вигляді неінвазивної респіраторної підтримки та забезпечили парентеральне внутрішньовенне введення розчинів амінокислот, жирів та вуглеводів.
Через два тижні лікування стан дитини суттєво покращився: зменшилися крововиливи, нормалізувався тиск. Хлопчик перейшов від споживання їжі через зонд до самостійного.
Відомо, що Світлана, мама Артурчика, хворіє на цукровий діабет. Раніше таким жінкам не рекомендували виношувати і народжувати дітей через високий ризик ускладнень.
Однак, сучасна медицина дає можливість діагностувати та ефективно лікувати захворювання, дозволяючи жінці народити здорового малюка.
"Я дуже дякую за те, що є таке місце, як наше відділення в Охматдиті. Тут всі по-справжньому професійні, люблячі та турботливі. Через важкий фізичний стан після пологів мені було дуже складно носити дитину, годувати її. Але з усім мені допомогали медсестри та лікарі", - говорить мама Артурчика.
Медики кажуть, що дуже важливо вчасно та якісно надати допомогу дитині на етапі пологового будинку. Адже це безпосередньо впливає на подальше спеціалізоване лікування малюка.
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