Лікарі боролись за життя: неймовірна історія порятунку недоношеного хлопчика у Києві

Що виявили у дитини

Спочатку маленький Артур був у відділенні інтенсивної терапії новонароджених у пологовому будинку.

Коли стан хлопчика стабілізувався, його доставили до "Охматдиту". Там він знаходився у відділенні інтенсивного виходжування глибоко недоношених дітей.

Лікарі провели комплексну діагностику пацієнтові. Вони виявили у нього судомний синдром та двосторонній крововилив у наднирники.

Ще у малюка розвинулись дихальні розлади та порушення ентерального харчування.

Як лікували

Лікувала Артура мультидисциплінарна команда лікарів. Йому призначили відповідну терапію.

Також хлопчикові робили протекцію дихання у вигляді неінвазивної респіраторної підтримки та забезпечили парентеральне внутрішньовенне введення розчинів амінокислот, жирів та вуглеводів.

Через два тижні лікування стан дитини суттєво покращився: зменшилися крововиливи, нормалізувався тиск. Хлопчик перейшов від споживання їжі через зонд до самостійного.

Відомо, що Світлана, мама Артурчика, хворіє на цукровий діабет. Раніше таким жінкам не рекомендували виношувати і народжувати дітей через високий ризик ускладнень.

Однак, сучасна медицина дає можливість діагностувати та ефективно лікувати захворювання, дозволяючи жінці народити здорового малюка.

"Я дуже дякую за те, що є таке місце, як наше відділення в Охматдиті. Тут всі по-справжньому професійні, люблячі та турботливі. Через важкий фізичний стан після пологів мені було дуже складно носити дитину, годувати її. Але з усім мені допомогали медсестри та лікарі", - говорить мама Артурчика.

Медики кажуть, що дуже важливо вчасно та якісно надати допомогу дитині на етапі пологового будинку. Адже це безпосередньо впливає на подальше спеціалізоване лікування малюка.

У Києві рятують передчасно народженого хлопчика (фото: t.me/ndslohmatdyt)