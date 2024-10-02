Мав проблеми з серцем: помер зірка серіалу "Добрі часи" і фільму "Міцний горішок"

На 85-му році життя обірвалося життя американського актора Джона Еймоса, відомого за роллю Джеймса Еванса в телесеріалі "Добрі часи", а також Майора Гранта у фільмі "Міцний горішок 2". Він помер ще 21 серпня, проте рідні підтвердили цю звістку лише зараз.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання People розповідає про це детальніше.

Джон Еймос помер

Чоловік пішов з життя з природніх причин, про що повідомив його син Келлі Крістофер.

"Зі щирим сумом повідомляю вам, що мій батько помер. Він був людиною з найдобрішим серцем, і його любили у всьому світі. Багато хто вважає його своїм телевізійним батьком. Він мав гарне життя, а його спадщина буде жити у видатних роботах на телебаченні та в кіно", - сказав родич зірки.

"Мій батько все життя любив працювати актором", - додав він.

Смерть актора також прокоментувала Джулія Бухвальд, президентка агентства талантів Buchwald.

"Ми були дуже горді співпрацювати з Джоном. Він був не лише надзвичайним талантом, але й глибоко доброю людиною. Його вплив на індустрію та всіх, хто його знав, ніколи не зникне і не буде забутим", - сказала вона.

Джон Еймос помер у 84 роки (фото: instagram.com/officialjohnamos)

Кар’єра актора

За свою успішну кар'єру Джон Еймос знявся в стрічках та серіалах "Добрі часи", "Коріння", "Поїздка до Америки" та інших. У фільмі "Міцний горішок 2" він втілив роль Майора Гранта.

Також він був затребуваним актором на Бродвеї, часто з'являвся на театральній сцені. У 2009 році Еймос презентував власний музичний альбом. Американець був номінований на NAACP Image Award і тричі отримував телевізійну премію TV Land Awards.

Проблеми зі здоров’ям

Новина про смерть Джона Еймоса з'явилася майже через рік і чотири місяці після того, як він потрапив до лікарні. Тоді у нього виникли проблеми зі здоров'ям через хвороби серця. Лікарі запевняли, що стан актора покращується.

Госпіталізація відбулася після того, як його донька Шеннон заявила, що її батько став жертвою жорстокого поводження з літніми людьми - це відбулося у червні минулого року.

Жінка подала скаргу до Бюро розслідувань Колорадо та створила сторінку на GoFundMe для збору коштів на догляд за батьком. Згодом вона видалила ці публікації на його прохання.

Згодом актор назвав ці звинувачення неправдивими, описавши свою доньку як "люблячу людину, яка піклується про нього". Джон Еймос також обіцяв пролити світло на правду і мотиви цієї історії через документальний фільм, який він знімав разом зі своїм сином.