МАУ снова отменяет популярные рейсы: названа дата

Международные авиалинии Украины предупредили о серьезных изменениях в графике движения, которые вступят в силу уже с 14 января. Так, с 14 января 2020 году не будут выполняться собственные регулярные рейсы между Киевом и Краковом. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Также изменения коснутся и полетов в Азию. Изменится расписание рейсов, соединяющих Киев и Бангкок. С 16 ноября частотность полетов по маршруту будет снижена до 3 еженедельных рейсов. Начиная с 29 марта и на весь период летней навигации IATA 2020, воздушное сообщение между столицами Украины и Таиланда будет приостановлено.

Компания обещает, что пассажирам, которых коснутся изменения в расписании рейсов МАУ, будет предложен рерутинг при наличии такой возможности или возврат стоимости билета (или его неиспользованной части), если изменение маршрута невозможно или пассажир отказывается от предложенного альтернативного рейса.

МАУ отменяет рейсы и изменяет расписание (фото: flyuia.com)

Напомним, что ранее авиакомпания уже отменила несколько маршрутов: Пекин, Рига, Минск, Амман (столица Иордании).

Компания решила прибегнуть к таким нововведениям ради оптимизации расходов и возвращения в "зону безубыточности".