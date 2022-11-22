UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Матронин день: як провести цей важливий день, прикмети та заборони

Яке свято 22 листопада (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

22 листопада православна церква вшановує пам'ять преподобної Матрони Царгородської, яка жила в Константинополі в V столітті.

Інакше це свято ще називають "Матрона зимова", "Мотрона наставниця", "Зимовий день".

Що сьогодні не можна робити, а кого привітати з іменинами - читайте в матеріалі Styler.

Історія свята Матрони зимової

Після народження дочки Матрона залишила сім'ю та почала служити Богу. Вона пішла в чоловічий монастир, де представилася євнухом.

У чоловічому монастирі Матрона прожила досить довго, але потім її секрет був відкритий, і її відправили в жіночий монастир, де вона згодом стала ігуменею.

У народі дата 22 листопада вважалася початком зими. Предки приказували, що Матрона "ставить зиму на ноги на небесах". Також раніше вірили, що сон, який приснився на Матронин день, був віщим і збудеться вже наступного дня опівдні.

Прикмети на Матронин день

  • Вранці іній видно - наступний рік буде багатим на урожай вівса.
  • Якщо пішов дощ, то пшениця вродить.
  • Якщо в цей день снігопад, то травень буде холодним і непогожим.
  • Вранці на деревах є іній - скоро вдарять сильні морози.
  • Туман - до відлиги.
  • Якщо качки плавають у водоймах і не полетіли в теплі краї, то тепло протримається ще довго.
  • Гуси на лід вийшли - до потепління.
  • Якщо хмарно і сніг йде, то травень дощовим буде.

Матронин день вважали фактичним початком зими (фото: Freepik)

Заборони та традиції 22 листопада

З давніх-давен було заведено переглядати та перебирати свій теплий одяг, вибираючи придатний для носіння взимку. Роблячи це, позбавлялися від старих непотрібних речей.

У цей день також заговорювали траву дербенника (плакун-верби) - вважалося, що вона буде мати чудодійну силу і з її допомогою навіть можна знаходити скарби, спілкуватися і взаємодіяти з силами природи.

А от серед заборон були такі:

  • Дуже поганою прикметою вважали віддати іншим людям свій старий і не випраний одяг - нібито так можна віддати власне щастя в чужі руки, позбутися його.
  • Також заборонялося в це свято займатися важкою фізичною працею. Говорили, що в іншому випадку може піти ціла низка невдач і відвернеться везіння.
  • Не можна було ні з ким не сваритися, а особливо - з рідними. Забобонні вірили, що через лайку могли захворіти або випасти зуби, або з'явиться інше захворювання ротової порожнини.
  • Вважалося, що в цю дату дівчатам небажано стригти волосся і фарбуватися - інакше краса скоро померкне або посивієте.

Хто святкує іменини?

22 листопада день ангела відзначають Олександр, Антон, Дмитро, Віктор, Ілля, Матрона, Семен, Тимофій, Костянтин, Федір.

Окрім того, у світі відзначають день сина, тому не забудьте привітати своїх дітей.

Щоб перевірити прикмети Матрониного дня, ознайомтеся з прогнозом погоди синоптиків на зиму. Чи помилялися наші предки?

Читайте також, як на нас вплине нова фаза Місяця з 24 листопада до 8 грудня.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПЦУцерковный календарьсвята України