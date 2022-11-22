Матронин день: как провести этот важный день, приметы и запреты

22 ноября православная церковь чтит память преподобной Матроны Царьградской, жившей в Константинополе в V веке.
Иначе этот праздник еще называют "Матрона зимняя", "Матрона наставница", "Зимний день".
Что сегодня нельзя делать, а кого поздравить с именинами - читайте в материале Styler.
После рождения дочери Матрона оставила семью и стала служить Богу. Она ушла в мужской монастырь, где представилась евнухом.
В мужском монастыре Матрона прожила довольно долго, но затем ее секрет был открыт, и ее отправили в женский монастырь, где она впоследствии стала настоятельницей.
В народе дата 22 ноября числилась началом зимы. Предки предписывали, что Матрона "ставит зиму на ноги на небесах". Также ранее верили, что сон, который приснился на день Матронина, был вещим и сбудется уже на следующий день в полдень.
Матронин день считали фактическим началом зимы (фото: Freepik)
С давних пор было принято просматривать и перебирать свою теплую одежду, выбирая подходящую для ношения зимой. Делая это, избавлялись от старых ненужных вещей.
В этот день также заговаривали траву дербенника (плакун-ивы) - считалось, что она будет обладать чудодейственной силой и с ее помощью даже можно находить сокровища, общаться и взаимодействовать с силами природы.
А вот среди запретов были следующие:
22 ноября день ангела отмечают Александр, Антон, Дмитрий, Виктор, Илья, Матрона, Семен, Тимофей, Константин, Федор.
Кроме того, в мире отмечают день сына, поэтому не забудьте поздравить своих детей.
Чтобы проверить приметы дня Матроны, ознакомьтесь с прогнозом погоды синоптиков на зиму. Ошибались ли наши предки?
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