Українка залишила неповнолітнього сина за кордоном, але обійшлася штрафом: деталі справи

Деталі справи

Мешканка Бориславу Христина Шимченко виїхала в Німеччину разом зі своїм 16-річним сином. У липні 2023 жінка повернулася до України, але без дитини. Хлопчика вона залишила за кордоном.

За яких обставин це могло статися невідомо. У справі Христини зазначено, що її син залишився без нагляду та житла.

Через неналежне виконання батьківських обов'язків Бориславський міський суд Львівщини визнав Христину Шимченко винною та призначив їй штраф розміром 850 гривень.

Коли в Україні проводили засідання, до зали суду жінка не прийшла. Однак на постанову ще можна подати апеляцію.

Про Христину Шимченко відомо мало. Вона розлучена, сама виховує двох дітей - 16-річного сина та 18-річну доньку. Раніше мати притягували до адміністративної відповідальності через неналежний догляд за сином: він був напідпитку та лаявся на перехожих у Бориславі.