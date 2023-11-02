Украинка оставила несовершеннолетнего сына за границей, но обошлась штрафом: детали дела

Детали дела

Жительница Борислава Кристина Шимченко уехала в Германию вместе со своим 16-летним сыном. В июле 2023 года женщина вернулась в Украину, но без ребенка. Мальчика она оставила за границей.

При каких обстоятельствах это могло произойти неизвестно. В деле Кристины отмечено, что ее сын остался без присмотра и жилья.

Из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей Бориславский городской суд Львовской области признал Кристину Шимченко виновной и назначил ей штраф в размере 850 гривен.

Когда в Украине проводилось заседание, в зал суда женщина не пришла. Однако на постановление можно подать апелляцию.

О Кристине Шимченко известно мало. Она разведена, сама воспитывает двоих детей - 16-летнего сына и 18-летнюю дочь. Раньше мать привлекали к административной ответственности из-за ненадлежащего ухода за сыном: он был в состоянии алкогольного опьянения и ругался на прохожих в Бориславе.