Матимуть найбільший попит. Яких спеціалістів шукатимуть у Польщі в 2024 році

Яких спеціалістів не вистачатиме у Польщі у наступному році

За даними цього дослідження у Польщі не вистачатиме наступних спеціалістів:

теслярів

столярів

покрівельників та монтажників

мулярів-штукатурів

водіїв вантажних автомобілів та автобусів

електриків і зварювальників

працівників складу

Окрім згаданих професій, по всій Польщі потрібні будуть медичні працівники: лікарі, медсестри та акушерки, а також у більшості регіонів потрібні фізіотерапевти, масажисти і опікуни, які доглядають за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю.

Також у наступному році не вистачатиме працівників в освітній сфері: викладачів практичного професійного навчання, вчителів загальноосвітніх предметів, вчителів професійно-технічних предметів, вихователів дитячого садка, вчителів спецшкіл та інтеграційних класів.

"Список дефіцитних професій ідентичний до торішнього, за винятком того, що у 2024 році бракуватиме ще й вихователів дитсадків. Ми пов’язуємо це з тим, що у Польщі збільшилася кількість дітей з України, які вимушені були переїхати сюди через війну", - каже директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

За його словами, війна Росії проти України є причиною того, що польським роботодавцям вже другий рік поспіль не вдається заповнити нестачу кадрів у тих галузях, де традиційно працювали українці - логістика, будівельна та транспортна галузі.

У 2024 році попит на працю іноземців у Польщі збережеться, заявляють спеціалісти. Українці надалі залишаються пріоритетними у працевлаштуванні. Разом із тим, поляки дедалі активніше пропонують роботу громадянам Азії та Латинської Америки, щоб перекрити нестачу кадрів.