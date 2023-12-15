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Матимуть найбільший попит. Яких спеціалістів шукатимуть у Польщі в 2024 році

Яких спеціалістів не вистачатиме у Польщі (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У Польщі склали перелік професій, які матимуть найбільший попит на ринку праці у 2024 році. В основному не вистачатиме кадрів у сферах, що пов'язані із фізичною працею. Найбільшу нестачу працівників відчуватиме будівельна галузь.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на щорічне дослідження "Барометр професій" від Міграційної платформи EWL.

Яких спеціалістів не вистачатиме у Польщі у наступному році

За даними цього дослідження у Польщі не вистачатиме наступних спеціалістів:

  • теслярів
  • столярів
  • покрівельників та монтажників
  • мулярів-штукатурів
  • водіїв вантажних автомобілів та автобусів
  • електриків і зварювальників
  • працівників складу

Окрім згаданих професій, по всій  Польщі потрібні будуть медичні працівники: лікарі, медсестри та акушерки, а також у більшості регіонів потрібні фізіотерапевти, масажисти і опікуни, які доглядають за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю.   

Також у наступному році не вистачатиме працівників в освітній сфері: викладачів практичного професійного навчання, вчителів загальноосвітніх предметів, вчителів професійно-технічних предметів, вихователів дитячого садка, вчителів спецшкіл та інтеграційних класів.

"Список дефіцитних професій ідентичний до торішнього, за винятком того, що у 2024 році бракуватиме ще й вихователів дитсадків. Ми пов’язуємо це  з тим, що у Польщі збільшилася кількість дітей з України, які вимушені були переїхати сюди через війну", - каже директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

За його словами, війна Росії проти України є причиною того, що польським роботодавцям вже другий рік поспіль не вдається заповнити нестачу кадрів у тих галузях, де традиційно працювали українці - логістика, будівельна та транспортна галузі.

У 2024 році попит на працю іноземців у Польщі збережеться, заявляють спеціалісти. Українці надалі залишаються пріоритетними у працевлаштуванні. Разом із тим, поляки дедалі активніше пропонують роботу громадянам Азії та Латинської Америки, щоб перекрити нестачу кадрів.

Раніше ми писали про те, на які вакансії у Нідерландах шукають представників з інших країн.

Читайте також про те, як українці можуть отримати стипендію на навчання в Німеччині.

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