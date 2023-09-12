UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мати та син, які постраждали внаслідок обстрілу Краматорська, отримали допомогу від Фонду Ахметова

Мати та син, які постраждали внаслідок обстрілу Краматорська, отримали допомогу від Фонду Ахметова (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

57-річна Ірина Каранда та її син, 34-річний Марк, були вдома у Краматорську, коли сталася трагедія. Вранці 14 березня 2023 року російські війська обстріляли місто. Ірина згадує глухий вибух і те, як до кімнати її сина влетіла вогняна куля. Все у домівці було вщент розбито, почалася пожежа. Їх врятував поліцейський.

Син отримав травми, а мати ледь не втратила зір. Фонд Ріната Ахметова допоміг родині, фінансувавши офтальмологічну операцію Ірини та лікування Марка.

"У кімнаті все було, як після м’ясорубки. Я не могла дістатися до сина. Швидко поширювався вогонь. Через вікно нашого першого поверху заліз поліцейський, Олексій. Він змусив мене вибратися надвір і почав разом з колегами гасити пожежу та рятувати Марка, на якого лягли дерев’яні та залізні двері, цегляна стіна. Якби не поліцейські, я б залишилася одна", - ділиться жінка. 

Марк отримав переломи ребер та забій черепа, в Ірини постраждав зір - настільки, що рахунок до настання сліпоти пішов на місяці. Офтальмологи сказали їй, що операція потрібна терміново. Жінка згадала, що бачила у новинах інформацію про те, що Фонд Ріната Ахметова допомагає мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів. Вирішила звернутися - і отримала допомогу. 

"Очі - це все. Втратити зір - це шок. Я писала до різних фондів, волонтерських служб. Ніхто, крім Фонду Ріната Ахметова, мені не відповів. Я надіслала документи, і мені зателефонували у мій день народження, сказавши, що виділили гроші за операцію. Такий подарунок мені зробив фонд", - розповідає жінка.

Фонд Ріната Ахметова також допоміг з компенсацією лікування, яке було проведено для Марка. Тепер родина живе у Черкасах, де Ірина проходить реабілітацію, щоб повністю відновити зір після операції.

Проект "Лікування та реабілітація поранених дорослих" реалізується у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". 

Фонд надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок обстрілів житлових районів, - це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо. 

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ