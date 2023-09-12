Мати та син, які постраждали внаслідок обстрілу Краматорська, отримали допомогу від Фонду Ахметова

"У кімнаті все було, як після м’ясорубки. Я не могла дістатися до сина. Швидко поширювався вогонь. Через вікно нашого першого поверху заліз поліцейський, Олексій. Він змусив мене вибратися надвір і почав разом з колегами гасити пожежу та рятувати Марка, на якого лягли дерев’яні та залізні двері, цегляна стіна. Якби не поліцейські, я б залишилася одна", - ділиться жінка.

Марк отримав переломи ребер та забій черепа, в Ірини постраждав зір - настільки, що рахунок до настання сліпоти пішов на місяці. Офтальмологи сказали їй, що операція потрібна терміново. Жінка згадала, що бачила у новинах інформацію про те, що Фонд Ріната Ахметова допомагає мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів. Вирішила звернутися - і отримала допомогу.

"Очі - це все. Втратити зір - це шок. Я писала до різних фондів, волонтерських служб. Ніхто, крім Фонду Ріната Ахметова, мені не відповів. Я надіслала документи, і мені зателефонували у мій день народження, сказавши, що виділили гроші за операцію. Такий подарунок мені зробив фонд", - розповідає жінка.

Фонд Ріната Ахметова також допоміг з компенсацією лікування, яке було проведено для Марка. Тепер родина живе у Черкасах, де Ірина проходить реабілітацію, щоб повністю відновити зір після операції.

Проект "Лікування та реабілітація поранених дорослих" реалізується у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Фонд надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок обстрілів житлових районів, - це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).