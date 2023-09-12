Матери и сын, пострадавшие в результате обстрела Краматорска, получили помощь от Фонда Ахметова

"В комнате все было, как после мясорубки. Я не могла добраться до сына. Быстро распространялся огонь. Через окно нашего первого этажа залез полицейский, Алексей. Он заставил меня выбраться на улицу и начал вместе с коллегами тушить пожар и спасать Марка, на которого легла деревянная и железная дверь, кирпичная стена. Если бы не полицейские, я бы осталась одна", - делится женщина.

Марк получил переломы ребер и ушиб черепа, у Ирины пострадало зрение - настолько, что счет до наступления слепоты пошел на месяцы. Офтальмологи сказали, что операция нужна срочно. Женщина вспомнила, что видела в новостях информацию о том, что Фонд Рината Ахметова помогает жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов. Решила обратиться- и получила помощь.

"Глаза - это все. Потерять зрение - это шок. Я писала в различные фонды, волонтерские службы. Никто, кроме Фонда Рината Ахметова, мне не ответил. Я послала документы, и мне позвонили в мой день рождения, сказав, что выделили деньги за операцию. Такой подарок мне сделал фонд", - рассказывает женщина.

Фонд Рината Ахметова также помог с компенсацией лечения, проведенного для Марка. Теперь семья живет в Черкассах, где Ирина проходит реабилитацию, чтобы полностью восстановить зрение после операции.

Проект "Лечение и реабилитация раненых взрослых" реализуется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Фонд оказывает помощь жителям Украины, которые пострадали в результате обстрелов жилых районов, - это лечение, реабилитация, психологическая помощь и т.д.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).