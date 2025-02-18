Материнська депривація та її вплив на дитину: відгуки учасників вебінару від Фонду Ахметова

Зустріч провела психологиня та мама-вихователька дитячого будинку сімейного типу Людмила Відніченко. У онлайн-заході взяли участь батьки-вихователі, усиновлювачі, прийомні батьки, опікуни та патронатні вихователі.

Учасники вебінару дізналися, як відсутність материнської турботи та прив’язаності може призвести до проблем у психічному, емоційному та соціальному розвитку. Зокрема, про можливу схильність дітей до тривожних розладів, депресії та агресії. Важливою частиною зустрічі стало обговорення методів запобігання материнській депривації.

Для Олени, матері-усиновлювачки з Миколаївської області, онлайн-тренінг став можливістю глибше зрозуміти причини поведінкових особливостей дітей.

"Саме в цій лекції я почула, що впертість може бути через те, що в дитини не було прив’язаності до матері. І ця впертість у дитині може вже проявлятися і в п’ять років, і набагато пізніше. Мені цікаво було почути саме про цю фізіологічну сторону", - каже Олена.

Галині з Полтави найбільше сподобалося, що наукова інформація на вебінарі подавалася доступною мовою для пересічного громадянина. Каже: тепер вона зможе використовувати набуті знання у своїй роботi.

"Багато почула науково-цінної інформації й разом із тим із прикладами. Дуже цікава інформація насамперед для фахівців соціальних служб, які працюють з молоддю - для того, щоб уникнути й попередити от таку материнську депривацію", - ділиться враженнями після тренінгу Галина.

Ще один учасник вебінару, Олег із Одещини, зауважив, що ця тема зараз особливо актуальна.

"Тема дуже важлива, тому що в нас йде війна і сім’ї наші, на жаль, роз’їжджаються, розходяться та перебувають у тривалій розлуці. Було дуже цікаво для себе дізнатися, як цей процес проходить і що потрібно робити, щоб уникнути цього процесу", - зазначив Олег.

Слідкуйте за анонсами вебінарів програми "Сирітству - ні!" Фонду Ріната Ахметова на сайті.

Фонд Ріната Ахметова всі роки роботи докладає зусиль, щоби кожна дитина виховувалася в сім’ї. Завдяки програмі "Сирітству - ні" вже майже 11 тисяч дітей в Україні знайшли нові родини.