Материнская депривация и ее влияние на ребенка: отзывы участников вебинара от Фонда Ахметова

Встречу провела психолог и мама-воспитательница детского дома семейного типа Людмила Видниченко. В онлайн-мероприятии приняли участие родители-воспитатели, усыновители, приемные родители, опекуны и патронатные воспитатели.

Участники вебинара узнали, как отсутствие материнской заботы и привязанности может привести к проблемам в психическом, эмоциональном и социальном развитии. В частности, о возможной склонности детей к тревожным расстройствам, депрессии и агрессии. Важной частью встречи стало обсуждение методов предотвращения материнской депривации.

Для Елены, матери-усыновительницы из Николаевской области, онлайн-тренинг стал возможностью глубже понять причины поведенческих особенностей детей.

"Именно в этой лекции я услышала, что упрямство может быть из-за того, что у ребенка не было привязанности к матери. И это упрямство в ребенке может уже проявляться и в пять лет, и гораздо позже. Мне интересно было услышать именно об этой физиологической стороне", - говорит Елена.

Галине из Полтавы больше всего понравилось, что научная информация на вебинаре подавалась доступным языком для рядового гражданина. Говорит: теперь она сможет использовать приобретенные знания в своей работе.

"Много услышала научно-ценной информации и вместе с тем с примерами. Очень интересная информация прежде всего для специалистов социальных служб, работающих с молодежью - для того, чтобы избежать и предупредить вот такую материнскую депривацию", - делится впечатлениями после тренинга Галина.

Еще один участник вебинара, Олег из Одесской области, отметил, что эта тема сейчас особенно актуальна.

"Тема очень важна, потому что у нас идет война и семьи наши, к сожалению, разъезжаются, расходятся и находятся в длительной разлуке. Было очень интересно для себя узнать, как этот процесс проходит и что нужно делать, чтобы избежать этого процесса", - отметил Олег.

Следите за анонсами вебинаров программы "Сиротству - нет!" Фонда Рината Ахметова на сайте.

Фонд Рината Ахметова все годы работы прилагает усилия, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе "Сиротству - нет" уже почти 11 тысяч детей в Украине обрели новые семьи.