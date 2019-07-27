О матери не подумал: женщина обнаружила бездыханное тело сына в недострое Киева

27 июля в Киеве по адресу Баклажановая, 86 в помещении недостроенного здания в петле мать нашла бездыханное тело своего сына. О трагическом инциденте сообщает Информатор.

Около 11:00 на линию экстренных служб поступил вызов. Сообщалось, что мужчина покончил жизнь самоубийством в недострое Киева, который находится на территории частного дома.

Медики прибыли на место происшествия, однако все, что оставалось - констатировать смерть. Мужчине было 34 года.

Женщина нашла повешенное тело сына в недострое Киева (фото: РБК-Украина)

На месте происшествия работали патрульные, следственно-оперативная группа и скорая помощь. На данный момент правоохранители пытаются выяснить подробности случившегося.

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