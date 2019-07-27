Про матір не подумав: жінка виявила бездиханне тіло сина в недобудові Києва

27 липня в Києві за адресою Баклажанова, 86 в приміщенні недобудованого будинку в петлі мати знайшла бездиханне тіло свого сина. Про трагічний інцидент повідомляє Інформатор.

Близько 11:00 на лінію екстрених служб надійшов виклик. Повідомлялося, що чоловік покінчив життя самогубством в недобудові Києва, яка знаходиться на території приватного будинку.

Медики прибули на місце події, проте все, що залишалося - констатувати смерть. Чоловікові було 34 роки.

Жінка знайшла повішене тіло сина в недобудові Києва (фото: РБК-Україна)

На місці події працювали патрульні, слідчо-оперативна група та швидка допомога. На даний момент правоохоронці намагаються з'ясувати подробиці інциденту.

Раніше у Харкові сталося страшне ДТП за участю копів. Правоохоронці на службовому Toyota Prius збили жінку з дитиною. В результаті інциденту у хлопчика діагностували пошкодження м'яких тканин, а у жінки - травму ніг.

Нагадаємо, що в Дніпрі сварка між друзями призвела до фатальних наслідків. Один з учасників конфлікту зістрибнув з мосту.

Ми писали, що у Харкові рятувальники зняли з даху юних аматорів екстриму. Інцидент обійшовся без жертв. Підлітків передали батькам, а обставини їхнього вчинку буде з'ясовувати поліція.