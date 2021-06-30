На матче Украина - Швеция знатно проучили фаната с российским флагом (видео)

С чего все началось

Итак, вначале на трибунах с болельщиками за Украину появился мужчина, обернутый в российский флаг. Он попал в объективы фотокамер, обнявшись с украинцем. В российских СМИ сразу написали, мол, смотрите, дружба между украинцами и россиянами восторжествовала.

Но вскоре провокатору пришлось нелегко после того, как он высказался нелицеприятно об Украине.

Провокатора наказали

Украинские фанаты отобрали у отчаянного поклонника Кремля ушанку с советской звездой на лбу, флаг РФ и порвали на нем футболку. Интересно, что россиянин был уже совсем нетрезвым и грустно держался за лицо.

Кстати, на видео, кто-то из свидетелей происходящего говорит на английском языке "Well done", что означает "правильно сделали".