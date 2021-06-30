RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На матчі Україна - Швеція знатно провчили фаната з російським прапором (відео)

Автор: Людмила Жукова

На матчі Україна Швеція на Євро 2020, в якій наша команда здобула перемогу, провчили чоловіка з російським прапором. Спочатку інтернет облетіло фото, де він стоїть обійнявшись з українцем, але історія отримала продовження.

Всі подробиці інциденту на Євро 2020 читайте в нашому матеріалі.

З чого все почалося

Отже, спочатку на трибунах з уболівальниками за Україну з'явився чоловік, обгорнутий в російський прапор. Він потрапив в об'єктиви фотокамер, обнявшись з українцем. У російських ЗМІ відразу написали, мовляв, дивіться, дружба між українцями і росіянами перемогла.

Але незабаром провокатору довелося нелегко після того, як він висловився безсторонньо про Україну.

Провокатора покарали

Українські фанати відібрали у відчайдушного шанувальника Кремля вушанку з радянською зіркою на лобі, прапор РФ і порвали на ньому футболку. Цікаво, що росіянин був уже зовсім нетверезим і сумно тримався за обличчя.

До речі, на відео, хтось зі свідків того, що відбувається говорить англійською мовою "Well done", що означає "правильно зробили".

Як раніше писали, Україна встановила багато рекордів у матчі зі Швецією. Все-завдяки Довбику!

Читайте РБК-Україна в Google News
евро 2020