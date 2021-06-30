На матче Украина - Швеция отгремела известная песня про Путина: появилось видео

На матче сборной Украины с командой Швеции 29 июня в 1/8 финала Евро 2020 прозвучала известная песня о президенте России Владимире Путине, которую впервые исполнили харьковские ультрас в 2015-м, и с тех пор произведение стало международным "хитом".

В этот раз футбольные болельщики на стадионе "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго передали "пламенный привет" руководителю Кремля на первых минутах игры.

Этот эпизод попал в трансляцию, и сейчас доступен для просмотра в сети.

И вновь звучит уже знакомый всему миру бессмертный хит авторства харьковских ультрас. На этот раз в Глазго на матче Украина-Швеция pic.twitter.com/Gczo83l5v1 — Մιtαuskαs (@A_Vit_) June 29, 2021

Видео: на матче Украина - Швеция на Евро 2020 прозвучала кричалка "про Путина".

Сейчас на матчах чемпионата Европы исполнение украинскими болельщиками песни "Путин - ***ло" стало традиционным. Так, фаны даже научили петь этот "шлягер" фанов в других странах.

Отметим, что недавно произведение попало в прямой эфир в РФ во время трансляции матча, после чего игру на Евро 2020 вообще запретили показывать онлайн российским зрителям.

Напомним, что во время матча обе сборные уже успели отправить мячи в ворота друг другу, и игра продолжается.