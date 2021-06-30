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На матчі Україна - Швеція відгриміла відома пісня про Путіна: з'явилося відео

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Великобританія, Середа 30 червня 2021 00:08
На матчі Україна - Швеція відгриміла відома пісня про Путіна: з'явилося відео Фото: футолісти збірної України (uefa.com)
Автор: Володимир Костирін

На матчі збірної України з командою Швеції 29 червня в 1/8 фіналу Євро 2020 прозвучала відома пісня про президента Росії Володимира Путіна, яку вперше виконали харківські ультрас в 2015-му, і з тих пір твір став міжнародним "хітом".

Цього разу футбольні вболівальники на стадіоні "Хемпден Парк" у шотландському Глазго передали "полум'яний Привіт" керівнику Кремля на перших хвилинах гри.

Цей епізод потрапив в трансляцію, і зараз доступний для перегляду в мережі.

Відео: на матчі Україна - Швеція На Євро 2020 прозвучала кричалка "про Путіна".

Зараз на матчах чемпіонату Європи виконання українськими вболівальниками пісні "Путін - ***ло" стало традиційним. Так, фани навіть навчили співати цей" шлягер " фанів в інших країнах.

Відзначимо, що нещодавно твір потрапив в прямий ефір в РФ під час трансляції матчу, після чого гру на Євро 2020 взагалі заборонили показувати онлайн російським глядачам.

Нагадаємо, що під час матчу обидві збірні вже встигли відправити м'ячі у ворота один одному, і гра триває.

Як повідомлялося, раніше українці навчили австрійців пісні про Путіна, після чого кричалка зазвучала на вулицях Бухареста, де проходив матч.

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