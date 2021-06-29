Украина - Швеция: онлайн матча 1/8 финала Евро-2020

Сегодня сборная Украины впервые в истории играет в 1/8 финала чемпионатов Европы. Наш соперник Швеция.

УКРАИНА - ШВЕЦИЯ 1:0

А вот и видео гола Зинченко. Какая же отличная атака удалась украинцам.

32' - Украина заработала опасный стандарт вблизи штрафной шведов. Шапаренко подал, мяч попал к Ярмоленко, но удар Андрей прошел немного выше ворот.

30' - Бущан красавчик! Ларссон коварно пробивал с дальнего штрафного, но Георгий на месте и перевел мяч на угловой.

27' - ГООООООООООЛ!!!!!! УКРАИНА ЗАБИВАЕТ.

Ярмоленко получил мяч на правом фланге, накрутил защитника и шведой вырезал на Зинченко, который мощно вонзил мяч в сетку. Украина выходит вперед.

Шведы впервые пропускают первыми на этом Евро.

19' - Пронесло украинцев. Очень опасно пробивал Исак, сместившись немного в центр с левого фланга. Мяч прошел немного мимо. Бущан на удар явно не реагировал.

15 минут уже прошло, пока особо без моментов. Команды поочередно катают мяч в центре поля. По ударам также паритет - 2:2, правда у украинцев есть удар в створ, который остается единственным на обе команды.

11' - Яремчук! Очень хорошая комбинация удалась украинцам в чужой штрафной. Ярмоленко обыгрался с Яремчуком, а Роман, хоть и с угла, но остро пробил в створ. Спас шведов кипер Ульсен.

9' - а вот и первый удар у Украины, правда вышел он крайне неудачным у Шапаренко. Николай прошел по центру и с неплохой позиции решился на удар, но мяч чуть не улетел в аут.

7' - первая опасность у ворот Бущана. Дважды шведы пытались пробить, но оба раза удары блокировались нашими защитниками. В итоге угловой, который завершился ничем.

5' - немного шведы поджали украинцев на нашей половине поля, но пока все без обострения.

4' - пока сборные не форсируют события, спокойно катая мяч в центре поля.

Понеслась. Украина начинает этот поединок с центра поля.

Команды уже на поле. Звучит гимн Украины.

До матча остается полчаса, а пока есть основные составы команд.

Украина: Бущан - Кривцов, Забарный, Матвиенко - Караваев, Степаненко, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко - Ярмоленко, Яремчук

Швеция: Ольсен - Люстиг, Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон - Ларссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг - Кулусевски, Исак