На матч сборной Украины во Львове будут пускать не всех: кто сможет пройти на стадион

В следующий вторник, 12 октября, во Львове состоится матч между сборными Украины и Боснии и Герцеговины в рамках отбора к чемпионату мира 2022. При этом поединок на стадионе "Арена Львов" смогут увидеть болельщики, которые предъявят паспорт вакцинации или негативный тест на COVID-19.

Такое решение было принято в среду, 6 октября, на внеочередном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Сообщается, что ПЦР-тест или экспресс-тест должен быть сделан не позже, чем за 72 часа до начала матча. При этом в паспорте вакцинации должно быть указано, что человек прошел полный курс из двух прививок.

Поскольку Львов находится в "желтой зоне" "Арену Львов" разрешено заполнить на 2/3 от общей вместимости стадиона. Организаторы ожидают до 20 тысяч болельщиков.

"Поэтому, болельщиков просят с пониманием отнестись к указанным мероприятий и заблаговременно прийти на стадион", - говорится в сообщении.

Важно

Тем, кто пойдет на игру важно обязательно иметь при себе распечатанные билеты. Для тех, кто этого не успеет сделать, на стадионе будет работать несколько сервис-центров, где можно будет распечатать их.