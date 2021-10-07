ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

На матч сборной Украины во Львове будут пускать не всех: кто сможет пройти на стадион

Новина українською →
Львов, Четверг 07 октября 2021 07:34
На матч сборной Украины во Львове будут пускать не всех: кто сможет пройти на стадион Фото: во Львове на матч Украина - Босния и Герцеговина будут пускать не всех (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В следующий вторник, 12 октября, во Львове состоится матч между сборными Украины и Боснии и Герцеговины в рамках отбора к чемпионату мира 2022. При этом поединок на стадионе "Арена Львов" смогут увидеть болельщики, которые предъявят паспорт вакцинации или негативный тест на COVID-19.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Арена Львов".

Такое решение было принято в среду, 6 октября, на внеочередном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Сообщается, что ПЦР-тест или экспресс-тест должен быть сделан не позже, чем за 72 часа до начала матча. При этом в паспорте вакцинации должно быть указано, что человек прошел полный курс из двух прививок.

Поскольку Львов находится в "желтой зоне" "Арену Львов" разрешено заполнить на 2/3 от общей вместимости стадиона. Организаторы ожидают до 20 тысяч болельщиков.

"Поэтому, болельщиков просят с пониманием отнестись к указанным мероприятий и заблаговременно прийти на стадион", - говорится в сообщении.

Важно

Тем, кто пойдет на игру важно обязательно иметь при себе распечатанные билеты. Для тех, кто этого не успеет сделать, на стадионе будет работать несколько сервис-центров, где можно будет распечатать их.

Напомним, бывший футболист сборной Украины Максим Калиниченко рассказал, как участвовал в договорных матчах.

Мы также писали о том, что под Львовом футбольный матч превратился в эпичное побоище.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Футбол
LITE
Праздник 7 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела
Праздник 7 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела