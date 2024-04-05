Матч Кубка України з футболу відкрив захисник Маріуполя Роман Мещеряков: фото

"Своєю присутністю я прагну нагадати Україні та світу, що не всі захисники Маріуполя, які вийшли з Азовсталі, повернулися додому з ворожого полону. Ми пам’ятаємо про кожного! Ми чекаємо усіх вдома", - наголосив Роман Мещеряков.

Крім нього гру також відвідали і інші прикордонники-захисники Маріуполя, які зараз проходять службу у Львівському прикордонному загоні. Організував відвідування матчу проєкт "Серце Азовсталі" Ріната Ахметова, який на постійній основі допомагає Захисникам Маріуполя та їх родинам.

Нагадаємо, Роман Мещеряков 24 лютого 2022 року зустрів під час патрулювання акваторії Азовського моря. Під час оборони Маріуполя отримав численні поранення. В ніч з 14 на 15 квітня прикордонники отримали бойовий наказ прориватися на останній рубіж оборони - завод "Азовсталь".

Під час мінометного обстрілу Роман втратив руку. На заводі перебував протягом місяця і вийшов по команді у складі Маріупольського гарнізону 17 травня 2022 та потрапив в Оленівку. Додому прикордонник повернувся за обміном 29 червня 2022 року. Після численних операцій наприкінці 2022 року Роман повернувся на службу.

"Серце Азовсталі" - проєкт, що надає допомогу захисникам та захисницям Маріуполя, які боронили місто з 24.02.2022 до 20.05.2022 року.