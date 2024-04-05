Матч Кубка Украины по футболу открыл защитник Мариуполя Роман Мещеряков: фото

"Своим присутствием я стараюсь напомнить Украине и миру, что не все вышедшие из Азовстали защитники Мариуполя вернулись домой из вражеского плена. Мы помним о каждом! Мы ждем всех дома", - подчеркнул Роман Мещеряков.

Кроме него, игру также посетили и другие пограничники-защитники Мариуполя, которые сейчас проходят службу во Львовском пограничном отряде. Организовал посещение матча проект "Сердце Азовстали" Рината Ахметова, который на постоянной основе помогает Защитникам Мариуполя и их семьям.

Напомним, Роман Мещеряков 24 февраля 2022 встретил во время патрулирования акватории Азовского моря. Во время обороны Мариуполь получил многочисленные ранения. В ночь с 14 на 15 апреля пограничники получили боевой приказ прорываться на последний рубеж обороны - завод "Азовсталь".

Во время минометных обстрелов Роман потерял руку. На заводе находился в течение месяца и вышел по команде в составе Мариупольского гарнизона 17 мая 2022 года и попал в Оленевку. Домой пограничник вернулся за обменом 29 июня 2022 года. После многочисленных операций в конце 2022 Роман вернулся на службу.

"Сердце Азовстали" - проект, оказывающий помощь защитникам и защитницам Мариуполя, защищавшим город с 24.02.2022 по 20.05.2022 года.