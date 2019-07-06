Мати цинічно брехала: нові деталі про загиблу дівчинку під Дніпром

Вбивство дівчинки в Дніпропетровській області (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Стало відомо, як вела себе мати Інни Дубик під час пошуків дівчинки

Вбивство 13-річної Інни Дубик з села Миролюбівка Дніпропетровської області поставило на вуха практично всіх. Про зникнення дівчинки стало відомо лише через тиждень, так як батьки вживали алкоголь і не помітили, що дитина не ночує вдома. Мама Інни стверджувала, що займалася пошуками дочки самостійно, але з'явилася й інша версія, яку розповіла начальник служби у справах дітей Пятихатской райдержадміністрації Олена Компанієць.

Вона повідомила, що мати Інни дзвонила їй і просила допомогти знайти дитину і при цьому їй брехала. Також вона зазначила, що жінка була байдужою і без емоцій, розповідала, що нібито дівчинку бачили в селищі, тому вона не сильно переживає.

"Дівчинку Інну вчора ввечері знайшли в с. Миролюбівка вбитою, недалеко від того місця, де Інна пасла корів. Нелюдь (він не з місцевих, але жив у селі), вбив дівчинку ще 23 червня, тіло прикопав у посадці. Більше я поки нічого не знаю. Мені страшно дивитися матері дівчинки в очі, вона мені спокійно цинічно брехала. Я шукала її дівчинку, а вона цинічно брехала. І ще вона була байдужою, без емоцій", - написала Компанієць.

Інну Дубик шукати почали тільки через тиждень (facebook.com/alenakomp)

Вона додала, що змушувала маму шукати дитину, на що та їй відповідала, що не знає де шукати власну дочку.

"Я по телефону "змушувала" її шукати дівчинку, вона мені відповідала:" Так де д я її знайду". На питання, чому так пізно повідомила поліції про зникнення дівчинки, мати відповідала, що десь по селу Інна з'являлася. На питання моє, а де ж дівчинка ночує, мати відповідала, що там, де і гуляє. Розумієте, нуль, цілковитий нуль – ось почуття матері до факту зникнення своєї дитини", - додала автор посту.

Скріншот публікації (facebook.com/alenakomp)

Олена Компанієць допомагала відпрацьовувати різні версії і навіть самостійно їздила в Жовті води, щоб перевірити, чи була там Інна.

"Зрозумійте, люди не брехали, люди намагалися допомогти. Мені теж багато дзвонили і писали, що бачили схожу дівчинку, я особисто у молоді в Жовтих Водах питала про Інну і під будинком на вулиці Кропоткіна стояла годинами, я їй писала звернення", - написала вона в коментарях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що зниклу дівчинку з Дніпропетровської області виявили мертвою.

А також ми розповідали про те, що стали відомі страшні подробиці вбивства 13-річної Інни Дубик.