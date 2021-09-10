Мать ребенка Сенцова впервые рассказала об отношениях с режиссером: "не люблю, когда дурой делают"

Отношения Бабич и Сенцова были недолгими

Фотограф Юлия Бабич и режиссер Оле Сенцов встречались несколько месяцев в 2020 году. Через некоторое время пара рассталась, и девушка узнала о беременности. Когда она сообщила об этом Сенцову, он намекал на прерывание беременности.

"Он приехал. Он не сказал слово "аборт". Были намеки на аборт. И они все были манипулятивные, я должна понимать, что с этим ребенком Олег Сенцов никогда не будет счастливым. Его семья никогда не будет счастлива. Этот ребенок отнимает у него все. Не дает ему шансы на счастье. То есть для счастья Олега Сенцова я должна была сделать аборт. Это так все звучало. Конечно, я даже посмеялась! Мне просто было смешно все это слушать. Он понял, что это несодержательно говорить об аборте. Он попросил считать его "осеменителем". Я, когда говорю это слово "осеменитель", оно даже не так обидно звучит. Поэтому я говорю цитатой. Я поблагодарила его за доверие и все", - рассказала Бабич.

Она добавила, что сначала Сенцов отказался поддерживать финансово и мотивировал это тем, что не хочет привязываться к ребенку. Но после рождения Эммы он поменял свое мнение и стал ежемесячно присылать алименты – 1 числа.

Как утверждает Бабич, сумма приходит небольшая и она не боится ее потерять. Если он перестанет платить алименты, то она лишит его родительских прав, так как по факту – он только биологический отец Эмме. Он не проявляет желания общаться с дочерью и не интересуется ее жизнью.

Роды были тяжелыми

Эмма родилась 16 декабря, и у Юлии Бабич начались осложнения. Сначала врачам пришлось делать экстренное кесарево сечение, а после у нее поднялась высокая температура и произошел мастит. Рядом с Бабич были друзья, а после Нового года ей на помощь приехала мама, чтобы присмотреть за ребенком, пока Юлии будут делать операцию.

Все это время Бабич писала Сенцову, присылала фотографии и скрины, но режиссер после регистрации ребенка сразу уехал в Одессу с новой девушкой. Как утверждает Бабич, она просила о помощи с ребенком из-за своего плохого самочувствия, но Сенцов просто проигнорировал ее просьбы.

После возвращения из Одессы Сенцов не поинтересовался делами дочери и почти сразу уехал в другую страну.

Всю беременность Бабич отправляла фото Сенцову

Во время беременности Юлия регулярно отправляла режиссеру фотографии УЗИ и предлагала встретиться. Она ждала, что он очнется, в нем проснется совесть и только после сообщения о том, что она идет к адвокату, Сенцов предложил встретиться. Бабич была тогда уже на 7 месяце беременности.

Он сказал, что будет заботиться о дочери и воспитывать ее, но не сможет быть с ней постоянно. А после рождения Эммы он внезапно заявил, что не даст девочке свою фамилию. Как объяснил Сенцов Юлии, он пообещал дать девочке свое имя, а не фамилию.

"Я так не люблю, когда меня дурой делают! Имя я могла дать и без него любое. И его аргумент — тебе что не нравится твоя фамилия? Ну, как это? Тебе же нравится — давай свою фамилию. И только то, что его не поймут люди в принципе помогло. Он на следующий день приехал — и так, мол, я дам фамилию. Так мы получили эту фамилию, и я думаю — вернуть время назад, я бы за него так не боролась. Это много бюрократии, на самом деле. У нас отца нет, но бюрократия осталась. Разрешения. Разрешения постоянно ... Мы привязаны к нему бюрократически. И мой адвокат был прав, который говорил: "Ну не хочет давать, радуйся", - рассказала Бабич.

На родах Сенцов не присутствовал, он опоздал. А когда приехал, накричал на фотографа, которая снимала торжественное событие, запретил фотографировать. А потом он в соцсетях опубликовал единственную фотографию, которую удалось сделать Юлии для дочери с отцом.

Бабич воспитывает девочку одна

Юлия воспитывает Эмму одна, ее родители живут в Днепропетровской области. Мама старается помогать. А вот Олег Сенцов с девочкой не видится, в одной из публикаций он назвал дочку "ошибкой". Как утверждает Бабич, он один раз спросил, может ли увидеться с Эммой – как раз после этой публикации.

Юлия спросила, зачем ему встречаться с девочкой, если он считает ее ошибкой. Она добавила, что Эмме нужен хороший папа. В последний раз они виделись в июне – при подписании документа. Он взял девочку на руки, разговаривал с ней так, как будто видится каждый день. После этого он проводил Юлию с девочкой до машины, поцеловал дочку в лоб и уехал.

Бабич предложила отпраздновать полгода девочки, но Сенцов проигнорировал ее сообщения. А через некоторое время сообщил, что готов общаться с Эммой, но без присутствия ее матери.

Она писала ему, когда Эмма заболела, просила помощи. На что получила короткий ответ, о том, что он не в Киеве. О самочувствии ребенка он не поинтересовался.

"Она ему неинтересна. Это честно было бы сказать, я бы даже не была против, не было бы, что возразить, если бы он сказал: "Мне она интересна, я своего ребенка не люблю, ну, так произошло". Произошло и произошло. Но это его — надо любить ... Не надо! Не надо. Нам не надо. У нас все хорошо. Мы счастливы. Нас не надо любить, не надо себя заставлять любить, но и не надо обманывать и лгать о нас", - считает Бабич.

Она призналась, что ее давно уговаривали рассказать публично о том, что у нее произошло с Сенцовым. Но девушка не хотела говорить плохо об отце своего ребенка. Но после публикаций режиссера в социальных сетях она свое мнение изменила и перестала считать Сенцова отцом.