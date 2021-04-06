Мать ребенка Олега Сенцова раскрыла горькую правду об их отношениях

По словам Юлии, она долгое время молчала о личном, чтобы оберегать репутацию отца ее ребенка. Однако не выдержала, когда Олег первый начал высказываться. Режиссер назвал отношения с матерью Эммы (так назвали девочку, которая родилась накануне Нового года), "неудачными и непродолжительными".

"Я не люблю говорить о моей личной жизни, потому что это моя личная жизнь, но некоторые факты требуют разъяснений, чтобы не происходило недоразумений. В прошлом году у меня родилась дочь Эмма. С ее мамой у меня были неудачные и поэтому непродолжительные отношения. Весть о появлении будущего ребенка появилась, когда они уже закончились. Но дети ни в чем не виноваты, их нужно любить всегда, даже если родители не живут вместе", - написал Сенцов.

Олег Сенцов с дочерью Эммой (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Юлия Бабич рассказала, что на странице отца ее ребенка она заблокирована, у Сенцова теперь есть другая женщина, а в жизни Эммы он участия почти не принимает - видел несколько раз за 3,5 месяца. Правда исправно присылает финансовую помощь первого числа каждого месяца. А вот деньги на ведение беременности Олег Сенцов давать отказался.

"Я не знаю, есть ли у Эммы папа. Он до сих пор называет отношения, от которых родился ребенок, ошибкой. Его не было всю беременность. Он отказался помочь финансово с учетом беременности. (С деньгами помог человек, против которого он так упорно публично выступает). Он появился перед родами, на которые не успел, потому что у него были "важные встречи". Побыл минут 10", - пишет Юлия.

И хотя Олег признал дочь, дав ей фамилию и отчество, уже через две недели после рождения ребенка исчез из жизни малышки и его матери, причем с другой женщиной. Тогда Юлии понадобилась срочная операция, после чего она уже не смогла вернуться к грудному вскармливанию.

Фото: Юлия Бабич с дочкой Эммой (facebook.com/my.life.is.full.of.colors)

"На первый новый год дочери (ей было 2 недели) он поехал с женщиной, с которой начал встречаться сразу, как узнал о беременности, пить просекко в Одессу... и потерялся на несколько недель. Именно из-за его отсутствия Эмма была лишена грудного вскармливания (мне не с кем ее оставить и мы потеряли драгоценное время: операція)", - добавляет Юлия.

Несмотря на то, что произошло между Олегом и Юлией, мать Эммы хочет, чтобы папа был в ее жизни, однако пока не видит взаимного желания. А когда она написала, что Эмма заболела, вообще была заблокирована в Facebook.

"За все 3,5 месяца жизни Эммы он видел дочь несколько раз. Последний раз 3 марта. Когда я написала, что его дочке плохо, он заблокировал меня в фейсбуке, возможно, чтобы я не расстраивалась, когда я читаю его такие правильные посты о том, что нет ничего важнее здоровья ребенка... Но почему-то не своего ребенка, - пишет Юлия и добавляет. - Каждого 1 числа он присылает Эмме финансовую помощь. Это его обязанность. Но все равно благодарны, что не приходится напоминать".