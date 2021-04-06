Мати дитини Олега Сенцова розкрила гірку правду про їхні стосунки

За словами Юлії, вона довгий час мовчала про особисте, аби оберігати репутацію батька її дитини. Однак не витримала, коли Олег перший почав висловлюватися. Режисер назвав стосунки з матір'ю Емми (так назвали дівчинку, що народилася напередодні Нового року), "невдалими і нетривалими".

"Я не полюбляю говорити про моє особисте життя, тому що це моє особисте життя, але деякі факти потребують роз'яснень, щоб не відбувалось непорозумінь. В минулому році в мене народилась донька Емма. З її мамою в мене були невдалі і тому нетривалі стосунки. Звістка про появу майбутньої дитини з'явилась, коли вони вже закінчились. Але діти ні в чому не винні, їх треба любити завжди, навіть якщо батьки не живуть разом", - написав Сенцов.

Олег Сенцов з дочкою Еммою (фото: facebook.com/oleg.sentsov)

Юлія Бабич розповіла, що на сторінці батька її дитини вона заблокована, у Сенцова тепер є інша жінка, а в житті Емми він участі майже не бере - бачив кілька разів за 3,5 місяці. Щоправда справно надсилає фінансову допомогу першого числа кожного місяця. А от гроші на ведення вагітності Олег Сенцов давати відмовився.

"Я не знаю, чи є в Емми тато. Він досі називає стосунки, від яких народилась дитина, помилкою. Його не було всю вагітність. Він відмовився допомогти фінансово з обліком вагітності. (З грошима допомогла людина, проти якої він так завзято публічно виступає). Він з'явився перед пологами, на які не встиг, бо в нього були "важливі зустрічі". Побув хвилин 10", - пише Юлія.

І хоча Олег визнав доньку, давши їй прізвище і по-батькові, вже за два тижні після народження дитини зник з життя Емми і її матері, причому з іншою жінкою. Тоді Юлії знадобилася термінова операція, після чого вона вже не змогла повернутися до грудного вигодовування.

Фото: Юлія Бабич з донькою Еммою (facebook.com/my.life.is.full.of.colors)

"На перший новий рік доньки (їй було 2 тижні) він поїхав з жінкою, з якою почав зустрічатись одразу, як дізнався про вагітність, пити просеко в Одесу… і загубився на кілька тижнів. Саме через його відсутність Емма була позбавлена грудного вигодовування (мені не було з ким її залишити і ми втратили дорогоцінний час: операція)", - додає Юлія.

Попри те, що сталося між Олегом і Юлією, мати Емми хоче, аби тато був у її житті, проте поки не бачить взаємного бажання. А коли вона написала, що Емма захворіла, взагалі була заблокована у Facebook.

"За всі 3,5 місяці життя Емми він бачив доньку кілька разів. Останній раз 3 березня. Коли я написала, що його доньці погано, він заблокував мене у фейсбуці, можливо, щоб я не засмучувалась, коли я читаю його такі правильні пости про те, що немає нічого важливіше за здоров'я дитини... Але чомусь не своєї дитини, - пише Юлія і додає. - Кожного 1 числа він надсилає Еммі фінансову допомогу. Це його обов'язок. Але все одно вдячні, що не доводиться нагадувати".