Мати ховала мертвого немовляти в шафі майже тиждень: деталі трагедії під Вінницею

Під Вінницею мати протримала мертвого немовляти в шафі майже тиждень (колаж: РБК-Україна)

Дівчина приховувала вагітність від співмешканця і рідних

Під Вінницею горе-мати 9 місяців приховувала свою вагітність від партнера та родичів, і після пологів, які також приховувала, вирішила позбутися дитини. Жахливий інцидент стався у селищі Чечельник, що на Вінниччині. 22-річна дівчина жорстоко вбила свого новонародженого сина. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Як повідомляється, горе-мати позбавилася дитини, залишивши її в шафі замотану в простирадла.

"Погане самопочуття змусило 22-річну жінку звернутися до лікарів. Під час медичного огляду з'ясувалося, що пацієнтка в післяпологовому стані", — розповіли правоохоронці.

Начальник Чечельницького відділення поліції Романа Басалига розповів, що повідомлення про надходження в лікарню жінки в післяпологовому стані було передано правоохоронцям 15 вересня. Ще тоді дівчина не могла пояснити, куди вона поділа немовляти.

"Поліцейським жінка підтвердила факт народження дитини. Розповіла, що народила хлопчика. Вагітність була небажаною, тому вона її ретельно приховувала від співмешканця і рідних. Дитину породілля замотала в простирадло і сховала у квартирі в шафі. За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть дитини настала внаслідок механічної асфіксії", — розповів Басалига.

Зараз йде розслідування за ст. 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після них). За такий злочин передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.

"Вирішується питання про оголошення жінці про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту", — розповіли в поліції.

Про те де і як дівчина народила дитину — невідомо.

Нагадаємо, що раніше в Одесі горе-мати на очах у перехожих побила дворічного сина до струсу мозку.

Також ми писали, що горе-мати жорстоко вбила однорічного сина.