Трагедия под Черкассами: горе-мать жестоко убила годовалого сына

Под Черкассами женщина убила маленького сына (коллаж РБК-Украина)

Женщина за убийство ребенка может получить пожизненное заключение

Под Черкассами женщина убила своего маленького ребенка - мальчику был только годик. Подозреваемая была задержана, и уже созналась в страшном преступлении.

Теперь горе-матери грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Об этом 10 сентября передали в секторе коммуникации полиции Черкасской области.

Как рассказали правоохранители, двумя днями ранее в приемное отделение Чернобаевской районной больницы с телесными повреждениями доставили годовалого мальчика. Медики сразу же связались с полицией и сообщили об инциденте.

Несмотря на все усилия врачей, принятые меры по спасению жизни ребенка не дали положительного результата. По предварительной информации, мальчик умер от удушения.

Полицейские на месте провели первоочередные следственные действия, а затем предположили, что к смерти малыша может быть причастна его мать. Женщину доставили в отделение, где она призналась в содеянном.

Горе-матери уже объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) УК.

Суд отправил женщину на 60 суток под стражу. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств этого трагического события. Теперь в случае доказательства вины в убийстве ребенка ей могут дать пожизненное.

Под Черкассами женщина задушила годовалого сына (фото: ch.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в Мариуполе мать решила продать ребенка до его рождения - женщина намеревалась таким образом "заработать" 400 тысяч.

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