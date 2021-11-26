Мать 16-летнего мажора из Харькова рассказал о его детстве: был гиперактивным и хотел быть крутым

Мать 16-летнего Николая Харьковского, который на большой скорости за рулем Infiniti совершил смертельное ДТП, рассказала о его детстве и окружении.

Детство Николая Харьковского

Марина Дегтярь рассказала, что в детстве ее сын был гиперативным ребенком, а в подростковом возрасте он мечтал стать "крутым". Его все время тянуло к деньгам, именно в них он чувствовал счастье и успех.

"Его тянуло к такой жизни, такое у него было и окружение - люди с высоким социальным статусом. Может, где-то он сменил реалии на картинку. Да, он шел к этой цели, с 14 лет работал, помогал отцу, не стеснялся, хоть не каждый ребенок стартует с такого возраста", - сообщила его мать.

Марина Дегтярь знала про проделки сына (фото: suspilne.media)

Марина утверждает, что всегда подавала Коле хороший пример и была против, чтобы он садился за руль. Про все его приключения знала и не приветствовала это.

По словам женщины, водить машину ее сына научили друзья постарше.

"Когда произошла авария, я не могла понять - у меня находились и документы, и ключи, машина была на СТО. Пожалуй, это возвращение к тому, что не только семья, но и улица также оказывает влияние на ребенка, подростка. Возможно, этот стиль жизни оказал такое влияние, побеждал авторитет улицы, друзей, и эмоционально он не справился и поддался. Не могу понять, что произошло", — отметила Марина Дегтярь.

Мать уверяет - уделяла внимание сыну

Марина уверяет, что Коля посещал психолога, а она, в свою очередь, стралась уделять ему внимание. Почему приключения сына оказались фатальными - не понимает.

"Мы посещали психолога, пытались ввести его жизнь разные виды спорта, отдыха. Где-то не успели присмотреть, что-то не сделали, но идеальных нет родителей. После этого события, когда он получил условный срок, мы посещали психолога, все соцслужбы посещали нас, он занимался иппотерапией, я пыталась не потерять связь, быть другом. Я пыталась сделать так, чтобы дети знали, что я их услышу", - рассказала мать.

Мать хочет извиниться и помочь семье погибшего в ДТП

Марина говорит, что хотела бы помочь семье погибшего в аварии мужчины. По ее словам, его родственники не хотят идти на контакт. Она хочет помочь и искренне сожалеет, что так случилось. Дегтярь также сообщила, что оплатила операцию в 12 тысяч гривен 16-летней Лизе, которая была в "Инфинити" сына.

ДТП в Харькове

Авария произошла вечером 26 октября. Infiniti, за рулем которого был 16-летний Николай Харьковский, врезался в Chevrolet.

После сильного удара Infiniti влетел в рекламный щит и сбил светофор. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте.

По предварительным данным, Infiniti проехал на красный сигнал светофора со скоростью более 100 км/ч.

Сейчас Николай Харьковский в СИЗО. Суд отправил его туда на 90 дней без права внесения залога.