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Запашний рецепт запеченого сала - ідеальної страви для будь-якого застілля

Субота 18 травня 2024 16:30
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Запашний рецепт запеченого сала - ідеальної страви для будь-якого застілля Рецепт запеченого сала (фото: кадр з відео)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні майже під час кожного застілля можна знайти сало. Однак, його можна смачно запекти з ароматними спеціями, що точно сподобається близьким та гостям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кулінара Маші Шмідт.

Список інгредієнтів

За словами кулінара, сало - це національний продукт, "біле золото и мастхев усіх святкових застіль"

Інгредієнтів для страви небагато, але вони роблять запечене сало надзвичайно смачним та з хрусткою скоринкою, під якою ховається м’якота.

Блогерка додала, що варто брати саме підчеревок з гарним прошарком м’яса.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • свиняча підчеревина - 600 г
  • часник, головка - 1 шт.
  • коріандр мелений - 1 ч.л
  • перець чорний мелений - 1 ч.л
  • перець духмяний горошок - 6 шт.
  • часник сушений - 2 ч.л
  • лавровий лист - 3 шт.
  • сіль - 1 ст.л

Смачний спосіб приготування

Спочатку сало потрібно обсушити паперовим рушником та часник розібрати на зубчики та почистити. Половину зубчиків поріжте вздовж тонкими слайсами і гарненько натріть ними сало з двох боків.

Приблизно 4 зубчики часнику залишіть для іншого процесу.

Далі щедро натріть сало сіллю, чорним перцем і перетертим коріандром. Часник, що залишився, подрібніть, додайте сушений часник і змастіть ним сало.

Після цього покладіть сало на фольгу, додайте подрібнені руками лаврові листи та злегка розчавлені горошини запашного перцю. Загорніть сало у фольгу та залиште в холодильнику на пару годин.

Запікайте при 180°C 90 хвилин. В кінці зніміть фольгу або просто відкрийте і запікайте ще 15 хвилин, щоб воно стало хрумким.

Раніше ми повідомляли, у якому вигляді сало найкорисніше.

Також ми писали, скільки сала можна їсти на день, щоб не набрати вагу.

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