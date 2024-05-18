Запашний рецепт запеченого сала - ідеальної страви для будь-якого застілля
В Україні майже під час кожного застілля можна знайти сало. Однак, його можна смачно запекти з ароматними спеціями, що точно сподобається близьким та гостям.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кулінара Маші Шмідт.
Список інгредієнтів
За словами кулінара, сало - це національний продукт, "біле золото и мастхев усіх святкових застіль"
Інгредієнтів для страви небагато, але вони роблять запечене сало надзвичайно смачним та з хрусткою скоринкою, під якою ховається м’якота.
Блогерка додала, що варто брати саме підчеревок з гарним прошарком м’яса.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- свиняча підчеревина - 600 г
- часник, головка - 1 шт.
- коріандр мелений - 1 ч.л
- перець чорний мелений - 1 ч.л
- перець духмяний горошок - 6 шт.
- часник сушений - 2 ч.л
- лавровий лист - 3 шт.
- сіль - 1 ст.л
Смачний спосіб приготування
Спочатку сало потрібно обсушити паперовим рушником та часник розібрати на зубчики та почистити. Половину зубчиків поріжте вздовж тонкими слайсами і гарненько натріть ними сало з двох боків.
Приблизно 4 зубчики часнику залишіть для іншого процесу.
Далі щедро натріть сало сіллю, чорним перцем і перетертим коріандром. Часник, що залишився, подрібніть, додайте сушений часник і змастіть ним сало.
Після цього покладіть сало на фольгу, додайте подрібнені руками лаврові листи та злегка розчавлені горошини запашного перцю. Загорніть сало у фольгу та залиште в холодильнику на пару годин.
Запікайте при 180°C 90 хвилин. В кінці зніміть фольгу або просто відкрийте і запікайте ще 15 хвилин, щоб воно стало хрумким.
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