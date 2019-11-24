Довели народ! В Ровно толпа едва не разнесла секонд-хенд

Секонд-хенд (фото: facebook.com-topsecond.by)

Местные так спешили урвать себе одежду, что начали хватать друг друга за руки и оттаптывать ноги

В Ровно местные едва не устроили драку, пытаясь первыми попасть в секонд-хенд и урвать себе вещь подешевле. Видео с места инцидента было опубликовано в социальной сети Facebook в сообществе "Твое Ровно".

В борьбе за вход жители города были готовы вести себя достаточно агрессивно, толкаясь, цепляясь за одежду и ломая входные двери. Помимо пенсионеров в торовую точку пытались пробиться хорошо одетые подростки.

Связано это с тем, что в секонде можно не только найти дешевую вещь, но также и брендовую. После чего ее обычно перепродают подороже.

В Ровно толпа едва не разнесла секонд-хенд

Подписчиков увиденное шокировало. Некоторые отметили, что это связано с бедностью и люди вынуждены таким образом выживать. Однако другим подобное поведение показалось диким:

Молодежь на завоз за топ шмотками. Между прочим не дешево, на рынке за такие деньги можно новую преобрести, но не топовую.

Чорная пятница началась раньше чем ожидалось.

Извините, но это уже дикарство.

Это что? Конец света! Можно подумать, что эти люди голые ходят.

В Ровно толпа едва не разнесла секонд-хенд