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Масштабна ДТП під Києвом через сильну ожеледицю: з'явилося відео

Новость на русском → П'ятниця 26 лютого 2021 12:14
Масштабна ДТП під Києвом через сильну ожеледицю: з'явилося відео Під Києвом сталася масштабна аварія (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Київській області на вулиці Балукова, між Тарасівкою і Крюковщиною сталася масштабна аварія. Відразу шість автомобілів потрапили в ДТП. Є постраждалі, яких вже госпіталізували медики.

Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

На даний момент на цій ділянці дороги перекрито рух у двох напрямках, об'їхати поки зовсім неможливо.

Причиною зіткнення шести автомобілів стала страшна ожеледь на дорозі. Пасажири громадського транспорту змушені йти пішки й шукати, чим добиратися далі.

Зараз на місці працює патрульна поліція.

"Рух повністю заблоковано, люди йдуть пішки пересідати з однієї маршрутки в іншу через весь автомобільний завал. На дорозі сильна ожеледь", - сказано в повідомленні.

Масштабна ДТП під Києвом сталася через ожеледицю

Як ми повідомляли раніше, в Івано-Франківській області сталася масштабна ДТП, є загиблий і постраждалі.

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