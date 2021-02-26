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В Ивано-Франковской области произошло масштабное ДТП, есть погибший и пострадавшие

Новина українською → Ивано-Франковская область, Пятница 26 февраля 2021 11:29
В Ивано-Франковской области произошло масштабное ДТП, есть погибший и пострадавшие Фото: ДТП в Ивано-Франковской области facebook.com/MNSIFR)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня утром в Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием 6 автомобилей. В результате происшествия погиб один человек и еще трое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает "Общественное Карпаты".

Как сообщается, ДТП произошло в 07:35 в селе Угринов Угриновского территориальной общины Ивано-Франковского района. Тогда столкнулись шесть автомобилей. На въезде в областной центр образовался затор.

На месте происшествия работают спасатели. Они смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части дороги и отсоединили клеммы аккумуляторных батарей поврежденных автомобилей.

Фото: ДТП в Ивано-Франковской области (facebook.com/MNSIFR)

Напомним, в Хмельницкой области сотрудник полиции совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие, после чего скрылся с места аварии. Его задержали.

Также РБК-Украина писало, что на 40-м километре автодороги Киев-Чернигов возле села Залесье в направлении столицы произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Есть погибшие и травмированные.

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