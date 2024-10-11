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Масштабний збій у Vodafone: що сталося

П'ятниця 11 жовтня 2024 18:07
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Масштабний збій у Vodafone: що сталося Українці скаржаться на збій у роботі Vodafone (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Українці скаржаться на збій у роботі сервісів мобільного оператора Vodafone. Зокрема, багато користувачів пишуть, що "ліг" домашній інтернет.

Інформацію про збій РБК-Україна підтвердили представники компанії.

Що відомо про збій в Vodafone

Ввечері 11 жовтня клієнти Vodafone помітили, що деякі сервіси оператора не працюють.

Про це вони почали писати у коментарях до публікацій на офіційних сторінках Vodafone у соціальних мережах.

Наразі відомо, що з проблемою зіштовхнулися мешканці Києва та Дніпра.

Разом з тим користувачі не можуть зв'язатися зі службою підтримки, адже "лягли" також сайт і усі боти в месенджерах.

"Домашній інтернет зник, сайт не завантажується. Серйозні проблеми?" - пише один з користувачів.

Користувач Олексій зауважив, що у нього інтернет зник близько 15:00.

"Щось дуже так солідно відпало, бо багато де не працює станом на зараз. До цього нарікань не було", - написав Олег Зінюк.

Масштабний збій у Vodafone: що сталося

Швидкість інтернету впала до мінімуму, кажуть користувачі Vodafone (скриншот)

Станом на 18:00 компанія жодним чином офіційно не прокоментувала причини збою.

Нагадаємо, що у роботі Telegram стався збій.

А ще у нас є матеріал про найдешевші тарифні плани "Київстар", Vodafone та Lifecell для людей похилого віку.

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