Масштабный сбой в Vodafone: что произошло
Украинцы жалуются на сбой в работе сервисов мобильного оператора Vodafone. В частности, многие пользователи пишут, что "лег" домашний интернет.
Информацию о сбое РБК-Украина подтвердили представители компании.
Что известно о сбое в Vodafone
Вечером 11 октября клиенты Vodafone увидели, что некие сервисы оператора не работают.
Об этом они начали писать в комментариях к публикациям на официальных страницах Vodafone в социальных сетях.
Известно, что с проблемой столкнулись жители Киева и Днепра.
Вместе с тем, пользователи не могут связаться со службой поддержки, ведь "легли" также сайт и все боты в мессенджерах.
"Домашний интернет исчез, сайт не загружается. Серьезные проблемы?"- пишет один из пользователей.
Пользователь Алексей заметил, что у него интернет исчез около 15:00.
"Что-то очень так солидно отпало, потому что много где не работает по состоянию на данный момент. До этого нареканий не было", - написал Олег Зинюк.
Скорость интернета упала до минимума, говорят пользователи Vodafone (скриншот)
По состоянию на 18:00, компания никоим образом официально не прокомментировала причины сбоя.
Напомним, что в работе Telegram произошел сбой.
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