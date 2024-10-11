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Масштабный сбой в Vodafone: что произошло

Пятница 11 октября 2024 18:07
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Масштабный сбой в Vodafone: что произошло Украинцы жалуются на сбой в работе Vodafone (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Украинцы жалуются на сбой в работе сервисов мобильного оператора Vodafone. В частности, многие пользователи пишут, что "лег" домашний интернет.

Информацию о сбое РБК-Украина подтвердили представители компании.

Что известно о сбое в Vodafone

Вечером 11 октября клиенты Vodafone увидели, что некие сервисы оператора не работают.

Об этом они начали писать в комментариях к публикациям на официальных страницах Vodafone в социальных сетях.

Известно, что с проблемой столкнулись жители Киева и Днепра.

Вместе с тем, пользователи не могут связаться со службой поддержки, ведь "легли" также сайт и все боты в мессенджерах.

"Домашний интернет исчез, сайт не загружается. Серьезные проблемы?"- пишет один из пользователей.

Пользователь Алексей заметил, что у него интернет исчез около 15:00.

"Что-то очень так солидно отпало, потому что много где не работает по состоянию на данный момент. До этого нареканий не было", - написал Олег Зинюк.

Масштабный сбой в Vodafone: что произошло

Скорость интернета упала до минимума, говорят пользователи Vodafone (скриншот)

По состоянию на 18:00, компания никоим образом официально не прокомментировала причины сбоя.

Напомним, что в работе Telegram произошел сбой.

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