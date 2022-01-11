Массажистка поделилась хитрым приемом, который поможет ребенку заснуть: "каждый раз срабатывает"

Пользователь TikTok по имени Элина - сертифицированный инструктор по детскому массажу. Она поделилась своей простой техникой, которая поможет вашему ребенку легче заснуть.

В ролике Элина говорит, что эта техника "работает каждый раз!".

Используя куклу для демонстрации, Элина показала, что ребенка нужно просто погладить по голове, чтобы он уснул.

Шаг 1: Проведите указательным пальцем ото лба к носу малыша.

Шаг 2: Аккуратно потрите малышу брови.

Кстати, у Элины есть несколько видеороликов на ее странице, которые демонстрируют, как помочь вашему ребенку справиться с различными проблемами, такие как колики, запоры и понять, почему малыши кричат.

После публикации оригинального видео о детском массаже Элина также опубликовала еще одну технику детского массажа, чтобы уложить вашего ребенка спать.

В нем она повторяет первые два шага, но также добавляет третий метод.