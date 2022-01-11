Массажистка поделилась хитрым приемом, который поможет ребенку заснуть: "каждый раз срабатывает"

Всем мамам знакома ситуация, когда малыш не может уснуть. Но не спешите рвать на себе волосы. Массажистка поделилась двумя способами, которые действительно работают и помогут заснуть ребенку.
Об этом пишет Metro.
Пользователь TikTok по имени Элина - сертифицированный инструктор по детскому массажу. Она поделилась своей простой техникой, которая поможет вашему ребенку легче заснуть.
В ролике Элина говорит, что эта техника "работает каждый раз!".
Используя куклу для демонстрации, Элина показала, что ребенка нужно просто погладить по голове, чтобы он уснул.
Шаг 1: Проведите указательным пальцем ото лба к носу малыша.
Шаг 2: Аккуратно потрите малышу брови.
@kahlmi
Just go to sleep already! #babysleep #babymassage #babyhacks #newmomBORN FOR THIS - Foxxi
Кстати, у Элины есть несколько видеороликов на ее странице, которые демонстрируют, как помочь вашему ребенку справиться с различными проблемами, такие как колики, запоры и понять, почему малыши кричат.
После публикации оригинального видео о детском массаже Элина также опубликовала еще одну технику детского массажа, чтобы уложить вашего ребенка спать.
В нем она повторяет первые два шага, но также добавляет третий метод.
Как мы ранее писали, родителям рассказали, как правильно бороться с истериками детей.