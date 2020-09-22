Без масок и перчаток: хостел в центре Киева работает с жуткими нарушениями карантина

В центре Киева работает хостел, который фактически уничтожает историческое здание и нарушает все правила карантина. Заведение продолжает принимать гостей, хотя столица уже неделю находится в "оранжевой" зоне. Владельцам хостела грозит штраф до 34 тысяч гривен.

Хостел работает уже около 10 лет на улице Прорезной. И столько же времени местные жители пытаются ужиться с непрошенными соседями. Они обратились в "Сніданок 1+1" с просьбой о помощи. Люди признаются, что они и в обычное время не особо рады посторонним, а во время пандемии просто переживают уже за собственное здоровье.

"Деятельность этого отельчика незаконна, так как Киев в оранжевой зоне! Работать категорически запрещено!" – возмущается соседка хостела. Местные жители говорят, что даже во время жесткого карантина количество клиентов не уменьшалось.

Кроме того, жильцы дома за собственный счет установили видеонаблюдение, которое четко показало, что посетители приходили даже тогда, когда это было строго запрещено.

Журналисты решили представиться гостями хостела, чтобы посмотреть на работу заведения изнутри. Они забронировали себе двуспальный номер за 450 гривен. В холе их встретила владелица хостела, без маски и перчаток. И попросила поторопиться с расчетом за номер, так как желающих поселиться очень много. Оплата только наличными. Как отмечает адвокат Лаврентий Царук, это доказывает, что деятельность хостела – незаконна.

"Если с первого раза полиция не отреагировала, не следует опускать руки, нужно обращаться снова и снова. Если вы хотите, действительно, чтобы это правонарушение прекратили полицейские, то обращайтесь снова и снова, обращайтесь вместе с соседями, пусть каждый делает свое отдельное обращение для того, чтобы все же ваше обращение стало приоритетным", - отметил юрист.

Он добавил, что можно написать жалобы еще в несколько инстанций – медикам и местным властям. Это даст больше шансов на то, что нарушители закона будут наказаны.

Напомним, ранее мы писали о том, какие есть карантинные ограничения в Киеве и других регионах.