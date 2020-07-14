Без масок и дистанции: на границе с Венгрией образовались толпы людей

Очередь на границе с Венгрией (коллаж: РБК-Украина)

На границе Украины и Венгрии возникли большие очереди

С завтрашнего дня, 15 июля, Венгрия вводит новые ограничительные меры на своих границах, поэтому украинцы массово хотят успеть пересечь границу еще сегодня. Из-за этого образовались огромные очереди.

На КПП "Чоп-Захонь" в очереди стоят более 200 автомобилей, которые выезжают из Украины. Кроме того, на КПП "Лужанка" наблюдается очень много путешественников без авто, которые хотят попасть в ЕС. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Очередь на границе с Венгрией (фото: Telegram-канал Виталия Глагола)

Ограничения на пересечение границы касаются и украинцев. Венграм, которые едут из стран "желтой" и "красной" зоны нужно будет пройти 14-дневную самоизоляцию. Но можно обойтись и без этого, если у вас есть результаты двух негативных тестов на коронавирус, которые были сделаны за последние 5 дней.

Очередь на границе с Венгрией (фото: Telegram-канал Виталия Глагола)

Обязательная самоизоляция также касается иностранцев, которые приезжают в Венгрию с "желтой зоны", а вот иностранцы из "красной зоны" в Венгрию попасть не смогут.

Очередь на границе с Венгрией (фото: Telegram-канал Виталия Глагола)

Украина находится в "красной зоне" поэтому такой ажиотаж. При этом ограничения не касаются иностранцев, которые проезжают страну транзитом, а также транспортников и представителей бизнеса, отправляющихся в командировку.

За один ПЦР-тест в частной клинике Ужгорода придется заплатить 2 тысячи гривен.

Напомним, в прошлом месяце на границе с Польшей появились огромные очереди, в которых украинцы стояли по 9 часов.

Ранее Польша отменила двухнедельный карантин для украинцев.