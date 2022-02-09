Масло или маргарин - что полезнее? Ответ врачей удивил

Что полезнее - масло или маргарин? Это извечная дилемма. В этом вопросе попытались разобраться эксперты.

Полезно ли сливочное масло?

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Все зависит от того, с чем мы его сравниваем. Однако, если мы рассматриваем спред для хлеба, мы найдем на рынке более здоровые альтернативы.

Насыщенные жирные кислоты в сливочном масле



Высокое содержание насыщенных жирных кислот в сливочном масле и его способность неблагоприятно влиять на липидный профиль и, таким образом, повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, являются самыми большими проблемами этого популярного продукта.

Согласно анализу польского рынка, содержание насыщенных жирных кислот в сливочном масле составляет примерно 60,5%. Много это или мало? Понятие относительное, если, однако, предположить, что в течение дня мы способны съесть 4, 6 или даже 8 бутербродов с маслом (в среднем около 5 г масла на ломтик) - мы таким образом съедим 20-40 г масла, а с ним 12-24 г насыщенных жирных кислот. Именно столько мы можем найти в 350-700 г говяжьего ростбифа.

К плюсам масла можно отнести относительно высокое содержание короткоцепочечных жирных кислот (в среднем около 9,5% от общего жира) в сливочном масле. Они легко усваиваются.

Масло само по себе не плохое. Чрезмерное количество насыщенных жирных кислот в нашем рационе кажется вредным, и хотя исследования по этому вопросу не совсем ясны, рекомендации и стандарты таковы.

Еще одна плохая вещь - это повышение уровня холестерина ЛПНП, на которое масло может оказать существенное влияние. С одной стороны, мы видим насыщенные жирные кислоты, с другой стороны, стоит отметить, что в процессе сбивания разрушаются фосфолипидные мембраны молочного жира, что еще больше увеличивает потенциал роста ЛПНП.

Как производят маргарин

В настоящее время наиболее часто используемой технологией производства маргаринов является этерификация масел.

Сегодня процесс производства маргарина базируется на 4-х основных этапах: Смешивание - все ингредиенты смешиваются между собой в определенных пропорциях. Температура, при которой происходит процесс, достигает до 38 градусов С. Пастеризация - процесс, направленный на сохранение продукта и уничтожение микроорганизмов. Это происходит путем нагревания до температуры 75-80 градусов С.

Маргарин полезнее масла (фото: SHUTTERSTOCK.COM)

В состав маргарина входят растительные масла (в жидком виде - такие, как рапсовое, подсолнечное, оливковое масло, а также в твердом виде, позволяющие сохранять правильную консистенцию - например, кокосовое, пальмовое), вода, эмульгаторы (облегчающие образование эмульсия), а также витаминные добавки.

Часто в маргаринах мы также находим красящие добавки, чаще всего натуральные каротины, иногда они также содержат соль и/или ароматизаторы.

Так масло или маргарин?

В рационе среднестатистического, активного, метаболически здорового человека, придерживающегося разнообразного питания, оба продукта могут найти свое место. Однако если вынести вердикт - маргарин, произведенный путем этерификации, безусловно, более полезное решение.